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20:31 (мск), источник: ТАСС

Драчев: IBU подготовит ответ на претензию СБР по делу Логинова в начале марта

МОСКВА, 29 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Международный союз биатлонистов (IBU) на следующей неделе будет готовить ответ на открытое письмо Союза биатлонистов России (СБР) в связи с ситуацией с обысками в расположении сборной России на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Об этом ТАСС сообщил президент СБР Владимир Драчев.

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Источник: РИА "Новости"

22 февраля итальянская полиция провела обыски в отеле, где биатлонист Александр Логинов и его личный тренер Александр Касперович остановились на время чемпионата мира, в отношении спортсмена и тренера было открыто уголовное дело. Основанием для таких действий стала поступившая от исполняющей обязанности антидопингового менеджера IBU Сары Фуссек-Хаккарайнен информация. По причине обысков Логинов отказался от выступления в последней гонке на чемпионате мира — масс-старте, на турнире, который завершился 23 февраля, 28-летний российский спортсмен завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования. В субботу СБР опубликовал открытое письмо, в котором обвинил IBU в предвзятом отношении, позднее стало известно, что Драчев проведет встречу с руководством международной организации для обсуждения сложившейся ситуации.

«На следующей неделе будут готовить [ответ], — сказал Драчев. — После этого будет реакция [российской стороны]. Встреча прошла очень плодотворно, они ждут какой-то полноценной информации, но самое главное — идем на хороший контакт, это приятно, и все очень заинтересованы в скорейшем решении этого инцидента, в его завершении».

СБР не исключает вариант с иском к IBU

В четверг стало известно, что Логинов и Касперович намерены подать иск к Фуссек-Хаккарайнен, позднее Драчев в разговоре с ТАСС заявил, что СБР также рассматривает возможность подачи в суд на IBU. «Конечно, это [возможное обращение в суд со стороны СБР] в силе, встреча — это же пока просто предварительное, не встреча решает, а тот вопрос, который обсуждали, — сказал глава СБР. — Просто на встрече он более подробно и качественно обсуждался, потому что даже на чемпионате мира нам полноценно не удалось понять, это произошло в последние день-два, все очень сумбурно происходило, а сейчас есть уже и ответы антидопингового комитета. Необходимо собрать более полную информацию, внимательно просмотреть все, что происходило, мы сейчас получим информацию от адвокатов, которые работают в Италии, государственных адвокатов, которые предоставлены нашему спортсмену и тренеру, а дальше будем с нашим посольством и с теми, кто нам помогают, работать, собирать более полную информацию».

Драчев отметил, что на данный момент вразумительного ответа от антидопингового комитета IBU по поводу инцидента получено не было. «Пока как объясняли всему миру, так и объясняют, — сказал собеседник агентства. — Я разговаривал с президентом [Олле Даллином] и секретарем. Они также сейчас будут собирать более полноценную информацию, запрашивать ее от тех структур, которые задействованы в этом».

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