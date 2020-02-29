Драчев: IBU подготовит ответ на претензию СБР по делу Логинова в начале марта

Источник: РИА "Новости"

22 февраля итальянская полиция провела обыски в отеле, где биатлонист Александр Логинов и его личный тренер Александр Касперович остановились на время чемпионата мира, в отношении спортсмена и тренера было открыто уголовное дело. Основанием для таких действий стала поступившая от исполняющей обязанности антидопингового менеджера IBU Сары Фуссек-Хаккарайнен информация. По причине обысков Логинов отказался от выступления в последней гонке на чемпионате мира — масс-старте, на турнире, который завершился 23 февраля, 28-летний российский спортсмен завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования. В субботу СБР опубликовал открытое письмо, в котором обвинил IBU в предвзятом отношении, позднее стало известно, что Драчев проведет встречу с руководством международной организации для обсуждения сложившейся ситуации.

«На следующей неделе будут готовить [ответ], — сказал Драчев. — После этого будет реакция [российской стороны]. Встреча прошла очень плодотворно, они ждут какой-то полноценной информации, но самое главное — идем на хороший контакт, это приятно, и все очень заинтересованы в скорейшем решении этого инцидента, в его завершении».

СБР не исключает вариант с иском к IBU

В четверг стало известно, что Логинов и Касперович намерены подать иск к Фуссек-Хаккарайнен, позднее Драчев в разговоре с ТАСС заявил, что СБР также рассматривает возможность подачи в суд на IBU. «Конечно, это [возможное обращение в суд со стороны СБР] в силе, встреча — это же пока просто предварительное, не встреча решает, а тот вопрос, который обсуждали, — сказал глава СБР. — Просто на встрече он более подробно и качественно обсуждался, потому что даже на чемпионате мира нам полноценно не удалось понять, это произошло в последние день-два, все очень сумбурно происходило, а сейчас есть уже и ответы антидопингового комитета. Необходимо собрать более полную информацию, внимательно просмотреть все, что происходило, мы сейчас получим информацию от адвокатов, которые работают в Италии, государственных адвокатов, которые предоставлены нашему спортсмену и тренеру, а дальше будем с нашим посольством и с теми, кто нам помогают, работать, собирать более полную информацию».