IBU выступил с заявлением относительно возможной отмены этапов Кубка мира

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На текущий момент в IBU не поступало запросов от организаций об отмене мероприятий, подготовка к остатку сезона продолжается в запланированном темпе, сообщает Reuters.

— Любое потенциальное решение IBU о внесении изменений в запланированный график проведения мероприятия будет приниматься в первую очередь на основании политики и запросов соответствующих национальных властей. Мы находимся в тесном контакте по этому вопросу со всеми нашими организационными комитетами оставшихся в этом сезоне соревнований IBU в Чехии, Финляндии, Норвегии, Германии, Австрии и Белоруссии.

Некоторые страны уже запретили массовые собрания, что привело к закрытию спортивных мероприятий для зрителей. Если для биатлона возникнет такой сценарий, то IBU совместно с оргкомитетами решит, как проводить соревнования и как минимизировать последствия для хозяев, — говорится в сообщении пресс-службы IBU.