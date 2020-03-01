Белорус Серей Бочарников выиграл пасьют чемпионата Европы по биатлону в «Раубичах»

Дистанцию в 12,5 км Сергей Бочарников преодолел за 35 мин. 3,9 сек. На второй позиции разместился норвежец Стурла Холм Лагрейд (отставание 6,7 сек.). Бронзовую медаль завоевал его партнер по команде Сиверт Гутторм Баккен (отставание 23,9 сек.).

Другие белорусские биатлонисты показали следующие результаты: Максим Воробей стал 13-м, Антон Смольский занял 15-е место. Роман Елетнов расположился на 17-й строке итогового протокола, Виктор Кривко — на 40-й.

Завершатся соревнования сегодня женской гонкой преследования. За награды континентального форума поборются белоруски Ирина Кривко, Елена и Ирина Кручинкины, Динара Алимбекова, Анна Сола и Аделина Сабитова.

В первый день континентального первенства белорусский биатлонист Сергей Бочарников завоевал золото в суперспринте. Также на счету его партнерши по команде Ирины Кривко бронзовая награда в спринтерской гонке.