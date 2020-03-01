Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
17Главные звёзды плей-офф Лиги чемпионов
17Лидер начал с нулей
14:49 (мск), источник: БЕЛТА

Белорус Серей Бочарников выиграл пасьют чемпионата Европы по биатлону в «Раубичах»

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Сергей Бочарников выиграл сегодня гонку преследования на открытом чемпионате Европы по биатлону в «Раубичах», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Дистанцию в 12,5 км Сергей Бочарников преодолел за 35 мин. 3,9 сек. На второй позиции разместился норвежец Стурла Холм Лагрейд (отставание 6,7 сек.). Бронзовую медаль завоевал его партнер по команде Сиверт Гутторм Баккен (отставание 23,9 сек.).

Другие белорусские биатлонисты показали следующие результаты: Максим Воробей стал 13-м, Антон Смольский занял 15-е место. Роман Елетнов расположился на 17-й строке итогового протокола, Виктор Кривко — на 40-й.

Завершатся соревнования сегодня женской гонкой преследования. За награды континентального форума поборются белоруски Ирина Кривко, Елена и Ирина Кручинкины, Динара Алимбекова, Анна Сола и Аделина Сабитова.

В первый день континентального первенства белорусский биатлонист Сергей Бочарников завоевал золото в суперспринте. Также на счету его партнерши по команде Ирины Кривко бронзовая награда в спринтерской гонке.

Участие в чемпионате Европы — 2020 по биатлону принимают около 270 спортсменов в составе 35 команд.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Арнольд Шварценеггер пришел в офис с необычным другом - видео
Забыть Лигу чемпионов. Как «Реал» и «Барса» будут играть класико
Александр Емельяненко: Тема с братом для меня закрыта
В пасьюте на ЧЕ русские биатлонисты проиграли бывшему россиянину
Российские лыжники стали третьими в эстафете на этапе Кубка мира
«Рубин» сыграл вничью в матче чемпионата России
Снова класико без голов? Прогноз на матч «Реал» — «Барселона»
Резцова стала второй на ЧЕ по биатлону в гонке преследования
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь