В пасьюте на ЧЕ русские биатлонисты без медали. Они проиграли бывшему россиянину и резерву Норвегии
Смотреть на их стрельбу очень больно.
Смотреть на их стрельбу очень больно.
Мужской пасьют давно не был для сборной России таким приятным. В минуте от Матвея Елисеева еще трое наших — Карим Халили, Кирилл Стрельцов и Никита Поршнев. Чуть позже в погоню отправились Василий Томшин и Эдуард Латыпов. Такого на Кубке мира не увидишь.
Но после первых двух рубежей ситуация изменилась. Биатлонисты попали в порыв. Елисеев с ветром не справился и схватил себе три промаха, уступив лидирующую позицию Сергею Бочарникову. Успокаивало то, что Халили после идеальной работы был рядом с бывшим россиянином, ныне представляющим Белоруссию, — 27 секунд отставания. Поршнев тоже прошел оба рубежа без ошибок, но скорость не позволяла ему быть даже рядом с Халили — Никита уступал 18 секунд Кариму.
Елисеев и Стрельцов были в минуте от Бочарникова, а вот Латыпов и Томшин отвалились. И с каждым отталкиванием белоруса их отставание становилось все больше. Проигрывали ему на каждом отрезке по 2−3 секунды и все остальные.
К стойке вопрос о победителе решился окончательно. Пока соперники мазали, Бочарников уже был в гонке. Его ветер вообще не пугал.
Но за серебро и бронзу борьба еще предстояла. Ведь спину Халили видели Елисеев и Поршнев. Правда, проблемы создавали трое норвежцев, они были рядом. И да, не подумайте, там были не братья Бе и Йоханнес Дале, а ребята из глубокого норвежского резерва. Вряд ли вам знакомы их фамилии.
Трасса так разбилась перед заключительным рубежом, что с трудом передвигался не только Бочарников, но и все остальные. Это, наверное, и сказалось на стойке. Белорус отправился на два круга, но мог себе позволить даже такое. Стурла Холм Легрейд мог сотворить сенсацию, но тоже промазал, оставшись вторым. Ничего не вышло и у Халили. Промахнись он на один раз меньше, то мог быть на подиуме. Но вместо него там очутился еще один скандинавский ноунейм — Сиверт Гутторм Баккен.
Главный итог гонки для сборной России — ужасная стрельба. В этом компоненте мы хуже бывшего россиянина Бочарникова и резервистов Норвегии. Оставаться в такой компании без медалей для россиян — это почти позор. Халили стал лучшим из наших (6-е место). Стрельцов с треми непопаданиями стал 14-м, а Томшин промазал шесть раз — 26-е место.
Латыпов показал сегодня второй ход, но стал только 12-м (4 промаха). И если юниору Халили еще можно
Печально все чаще видеть, как парни, которые проигрывали конкуренцию за места в сборной России, переезжая в другую страну, начинают обыгрывать россиян.
Открытый чемпионат Европы по биатлону. Раубичи (Белоруссия)
Гонка преследования 12,5 км. Мужчины
1. Сергей Бочарников (Белоруссия) — 35.03,9 (2 шт. круга)
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 6,7 (2)
3. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 23,9 (2)
4. Александр Андерсен (Норвегия) — 37,0 (4)
5. Адам Вацлавик (Чехия) — 37,1 (1)
6. Карим Халили (Россия) — 52,1 (3)
7. Матвей Елисеев (Россия) — 1.04,4 (5)
8. Никита Поршнев (Россия) — 1.14,8 (3)
12. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.32,2 (4)
14. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.49,9 (3)
26. Василий Томшин (Россия) — 3.03,0 (6)