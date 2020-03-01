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14:56 (мск), источник: Sport24

В пасьюте на ЧЕ русские биатлонисты без медали. Они проиграли бывшему россиянину и резерву Норвегии

Смотреть на их стрельбу очень больно.

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Источник: Sport24

Мужской пасьют давно не был для сборной России таким приятным. В минуте от Матвея Елисеева еще трое наших — Карим Халили, Кирилл Стрельцов и Никита Поршнев. Чуть позже в погоню отправились Василий Томшин и Эдуард Латыпов. Такого на Кубке мира не увидишь.

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Но после первых двух рубежей ситуация изменилась. Биатлонисты попали в порыв. Елисеев с ветром не справился и схватил себе три промаха, уступив лидирующую позицию Сергею Бочарникову. Успокаивало то, что Халили после идеальной работы был рядом с бывшим россиянином, ныне представляющим Белоруссию, — 27 секунд отставания. Поршнев тоже прошел оба рубежа без ошибок, но скорость не позволяла ему быть даже рядом с Халили — Никита уступал 18 секунд Кариму.

Елисеев и Стрельцов были в минуте от Бочарникова, а вот Латыпов и Томшин отвалились. И с каждым отталкиванием белоруса их отставание становилось все больше. Проигрывали ему на каждом отрезке по 2−3 секунды и все остальные.

К стойке вопрос о победителе решился окончательно. Пока соперники мазали, Бочарников уже был в гонке. Его ветер вообще не пугал.

Пока Халили проходил штрафной круг, преимущество экс-россиянина стало минутным.

Но за серебро и бронзу борьба еще предстояла. Ведь спину Халили видели Елисеев и Поршнев. Правда, проблемы создавали трое норвежцев, они были рядом. И да, не подумайте, там были не братья Бе и Йоханнес Дале, а ребята из глубокого норвежского резерва. Вряд ли вам знакомы их фамилии.

Трасса так разбилась перед заключительным рубежом, что с трудом передвигался не только Бочарников, но и все остальные. Это, наверное, и сказалось на стойке. Белорус отправился на два круга, но мог себе позволить даже такое. Стурла Холм Легрейд мог сотворить сенсацию, но тоже промазал, оставшись вторым. Ничего не вышло и у Халили. Промахнись он на один раз меньше, то мог быть на подиуме. Но вместо него там очутился еще один скандинавский ноунейм — Сиверт Гутторм Баккен.

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Главный итог гонки для сборной России — ужасная стрельба. В этом компоненте мы хуже бывшего россиянина Бочарникова и резервистов Норвегии. Оставаться в такой компании без медалей для россиян — это почти позор. Халили стал лучшим из наших (6-е место). Стрельцов с треми непопаданиями стал 14-м, а Томшин промазал шесть раз — 26-е место.

Но обратите внимание на парней из основы: Елисеев (5 промахов), Поршнев (3 промаха) и полное отсутствие хода. Они расположились за Халили — 7-м и 8-м.

Латыпов показал сегодня второй ход, но стал только 12-м (4 промаха). И если юниору Халили еще можно что-то простить, то биатлонистам, которые весь сезон выступают на Кубке мира и так проваливаются на чемпионате Европы, — нет. И списывать все на ветер, жуткую трассу — вообще не вариант. Бочарникову же ничего не помешало.

Печально все чаще видеть, как парни, которые проигрывали конкуренцию за места в сборной России, переезжая в другую страну, начинают обыгрывать россиян.

Открытый чемпионат Европы по биатлону. Раубичи (Белоруссия)

Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

1. Сергей Бочарников (Белоруссия) — 35.03,9 (2 шт. круга)
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 6,7 (2)
3. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 23,9 (2)
4. Александр Андерсен (Норвегия) — 37,0 (4)
5. Адам Вацлавик (Чехия) — 37,1 (1)
6. Карим Халили (Россия) — 52,1 (3)
7. Матвей Елисеев (Россия) — 1.04,4 (5)
8. Никита Поршнев (Россия) — 1.14,8 (3)
12. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.32,2 (4)
14. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.49,9 (3)
26. Василий Томшин (Россия) — 3.03,0 (6)

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