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15:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хованцев назвал биатлонистов, которые поедут на этап КМ в Нове-Место

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, кто из биатлонистов поедет на этап Кубка мира в Нове-Место после чемпионата Европы.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее в СМИ сообщалось, что этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) может быть отменен из-за коронавируса. Позже Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что «будет следовать любым правилам и требованиям, предъявляемыми национальными властями или международными организациями. Но на 28 февраля IBU не получал запросов от соответствующих органов об отмене каких-либо соревнований».

«Елисеев, Латыпов, Поршнев, Халили полетят на Кубом мира, остальные останутся здесь на этап Кубка IBU, плюс добавятся спортсмены с российских стартов. У женщин Резцова поедет на Кубок мира, а здесь добавится Кайшева», — цитирует Хованцева Матч ТВ.

Этап Кубка мира в Нове-Место должен пройти 5—8 марта.

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