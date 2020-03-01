Хованцев назвал биатлонистов, которые поедут на этап КМ в Нове-Место
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, кто из биатлонистов поедет на этап Кубка мира в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, кто из биатлонистов поедет на этап Кубка мира в
Ранее в СМИ сообщалось, что этап Кубка мира по биатлону в
«Елисеев, Латыпов, Поршнев, Халили полетят на Кубом мира, остальные останутся здесь на этап Кубка IBU, плюс добавятся спортсмены с российских стартов. У женщин Резцова поедет на Кубок мира, а здесь добавится Кайшева», — цитирует Хованцева Матч ТВ.
Этап Кубка мира в