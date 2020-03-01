Хованцев назвал биатлонистов, которые поедут на этап КМ в Нове-Место

Ранее в СМИ сообщалось, что этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) может быть отменен из-за коронавируса. Позже Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что «будет следовать любым правилам и требованиям, предъявляемыми национальными властями или международными организациями. Но на 28 февраля IBU не получал запросов от соответствующих органов об отмене каких-либо соревнований».