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17Лидер начал с нулей
15:32 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруска Елена Кручинкина завоевала золото в пасьюте на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Елена Кручинкина выиграла сегодня гонку преследования на открытом чемпионате Европы по биатлону в «Раубичах», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Дистанцию в 10 км Елена Кручинкина преодолела за 29 мин. 21,1 сек. Второе место заняла россиянка Кристина Резцова, уступив лидеру гонки 17,6 сек. Замкнула тройку лидеров шведская спортсменка Элизабет Хегберг (отставание 35,1 сек.).

Другие белорусские спортсменки показали следующие результаты: Ирина Кривко заняла 6-е место, Динара Алимбекова стала 20-й. Ирина Кручинкина расположилась на 24-й строке итогового протокола, Аделина Сабитова — на 25-й.

Также на счету белорусской сборной две золотые медали чемпионата Европы, которые завоевал Сергей Бочарников в суперспринте и гонке преследования. На третью ступень пьедестала почета в спринте поднималась Ирина Кривко.

Участие в чемпионате Европы — 2020 по биатлону приняли около 270 спортсменов в составе 35 команд.

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