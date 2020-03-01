Белоруска Елена Кручинкина завоевала золото в пасьюте на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

Другие белорусские спортсменки показали следующие результаты: Ирина Кривко заняла 6-е место, Динара Алимбекова стала 20-й. Ирина Кручинкина расположилась на 24-й строке итогового протокола, Аделина Сабитова — на 25-й.

Также на счету белорусской сборной две золотые медали чемпионата Европы, которые завоевал Сергей Бочарников в суперспринте и гонке преследования. На третью ступень пьедестала почета в спринте поднималась Ирина Кривко.