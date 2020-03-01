Сборная России по биатлону стала второй в медальном зачете ЧЕ

Российские биатлонисты завоевали на соревнованиях две золотые и две серебряные медали. Золото российской команды принесли Матвей Елисеев в спринте и Евгения Павлова в суперспринте, а серебряные медали взяла российская команда в смешанной эстафете, а также Кристина Резцова в последнем старте чемпионата Европы — гонке преследования, прошедшей в воскресенье.