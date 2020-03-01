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16:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России по биатлону стала второй в медальном зачете ЧЕ

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Сборная России по биатлону заняла второе место в медальном зачете чемпионата Европы, который завершился в Белоруссии.

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Источник: Спорт РИА Новости

Российские биатлонисты завоевали на соревнованиях две золотые и две серебряные медали. Золото российской команды принесли Матвей Елисеев в спринте и Евгения Павлова в суперспринте, а серебряные медали взяла российская команда в смешанной эстафете, а также Кристина Резцова в последнем старте чемпионата Европы — гонке преследования, прошедшей в воскресенье.

Победителем медального зачета стала сборная Белоруссии, завоевавшая три золотые и одну бронзовую награды. Третье место заняла команда Норвегии, в активе которой одно золото, два серебра и три бронзы.

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