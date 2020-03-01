Биатлонистка Павлова выступила с критикой тренеров сборной России
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российская биатлонистка Евгения Павлова рассказала о проблемах в работе с тренерским штабом национальной команды.
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российская биатлонистка Евгения Павлова рассказала о проблемах в работе с тренерским штабом национальной команды.
Ранее Павлова выиграла суперспринт на чемпионате Европы по биатлону. Ее результат составил 16 минут 31,8 секунды, при этом спортсменка не допустила промахов на огневых рубежах.
«Я прекрасно понимаю, что мне эта подготовка не подошла. Речь о тренировках Норицына. Я выполнила 40 процентов его нагрузки, но в итоге я бегу так же, как девушки, которые выполнили 100 процентов. Мне сказал Драчев, что еду стопроцентно в Обертиллиах. Нужно было заказывать билеты, а подтверждения не было. Мы позвонили Коновалову, он сказал, что я никуда не еду. Перед этапом в Мартелло произошла такая же история. Я ничего никому такого не говорила, не знаю, откуда такое ко мне отношение. Как можно спокойно выступать, когда такие качели? Нужна же
«Хочу просто добегать на