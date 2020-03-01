Биатлонистка Павлова выступила с критикой тренеров сборной России

«Я прекрасно понимаю, что мне эта подготовка не подошла. Речь о тренировках Норицына. Я выполнила 40 процентов его нагрузки, но в итоге я бегу так же, как девушки, которые выполнили 100 процентов. Мне сказал Драчев, что еду стопроцентно в Обертиллиах. Нужно было заказывать билеты, а подтверждения не было. Мы позвонили Коновалову, он сказал, что я никуда не еду. Перед этапом в Мартелло произошла такая же история. Я ничего никому такого не говорила, не знаю, откуда такое ко мне отношение. Как можно спокойно выступать, когда такие качели? Нужна же какая-то конкретика. Не знаю, как уже держусь, чтобы ни на кого не накричать», — цитирует Павлову Матч ТВ.