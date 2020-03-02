Первый тренер Логинова: Он умеет терпеть больше, чем все другие

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История одного подарка

Дело было так. Александр Логинов выиграл спринт на чемпионате мира. И вот вице-президенту Союза биатлонистов России (СБР) Валерию Польховскому пришла в голову идея поощрить не только самого спортсмена и его нынешних тренеров, но и того человека, который учил мальчика Сашу Логинова азам биатлона. Первого тренера.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--e30a6d5e8ec96c3106d0" data-vnd="e30a6d5e8ec96c3106d0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=e30a6d5e8ec96c3106d0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Как известно, сейчас Логинов представляет Тюмень, а его личным тренером является Александр Касперович. Но родился и вырос Логинов в Саратове, где и начал заниматься биатлоном у Екатерины Халиуллиной. В 2014 году Александр перебрался в куда более биатлонный регион, а его тренер осталась в Саратове.

Тут вот что важно. Никакого конфликта у них нет. В конце января вышло интервью с Екатериной, в котором она попросила не касаться темы Логинова. Моментально возник слух о взаимной неприязни, и пришлось Халиуллиной объяснить, что произошло на самом деле. Как выяснилось, это интервью было взято на ходу, во время соревнований, когда Екатерина пыталась одновременно следить за своими учениками и беседовать с журналистом. И в такой момент рассуждать о Логинове ей показалось неуместным и неудобным. А в результате — скандальный слух на ровном месте. В общем, у Халиуллиной и Логинова всё хорошо, чего не скажешь о саратовском биатлоне.

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В Саратове развивать биатлон непросто. Сейчас, благодаря новой руководительнице областной федерации, чуть легче, чем несколько лет назад, но всё равно непросто. Тем не менее дочь Екатерины Анастасия Халиуллина в январе этого года выиграла индивидуальную гонку на юниорском чемпионате мира. А через месяц — победа Логинова.

Успешный сезон для тренера, не правда ли. И вот Валерий Польховский предложил ее поощрить именно как первого тренера чемпиона, а руководители СБР решили, что поощрение должно быть весомым. Не касаясь бюджета союза, использовав, как выразился первый вице-президент СБР Алексей Нуждов, «дополнительные источники финансирования», купили подарок.

Что это за подарок, держалось в строгом секрете, и сюрприз вполне удался. Екатерину пригласили в Москву в день ее рождения. В известном всей биатлонной Москве местечке произнесли положенные речи, вручили цветы, преподнесли комплект винтовок для всей саратовской биатлонной школы. А потом попросили всех выйти на улицу. Там-то и вручили подарок — автомобиль.

Александр Логинов. | Источник: РИА

Видеозапись свидетельствует — именинница была близка к обмороку. Мы-то, любители больших трансляций и потребители крупных новостей, уже привыкли к щедрости государства по отношению к элитным атлетам. Раз в два года мы видим, как олимпийским чемпионам и призерам прямо на Красной площади дарят дорогущие машины, которые всего лишь дополняют набор материальных благ, положенных российским олимпионикам. Но вот автомобиль детскому тренеру — это внове.

Замысел очевиден — создать прецедент. «Дорогие первые тренеры, не спешите! Не рвите себя и детей ради результата здесь и сейчас. Любите детей, любите своё дело, работайте в долгую. И вот когда придет этот отдаленный результат, вас не забудут». Но дело не только в машинах, квартирах и вообще — благах. У нас мало ценят детских тренеров. Правильнее сказать — не ценят вовсе. Это можно и нужно менять. Вот при каких обстоятельствах состоялось это интервью.

Впервые решили поощрить первого тренера

— Вас удивило приглашение на некое чествование в Москву?

— Да, конечно. Когда позвонили и сказали, что хотят отметить именно мою работу, как первого тренера, конечно, это было очень приятно. Когда Саша выиграл гонку, мне позвонил Валерий Николаевич Польховский, сказал, что помнит, как я еще ездила с ним, помнит, что я была у Саши первым тренером. И он сказал, что мы, первые тренеры, всегда остаемся в стороне, но очень переживаем за своих воспитанников.

— Вы могли вообразить такое?

— Что подарком будет машина? (Смеется) Не-е-ет.

— Но почему? В последнее время уже стало привычным, что олимпийским чемпионам вручают дорогие элитные автомобили. Во главе СБР стоят не самые бедные люди. Неужели подобное предположение вам в голову не приходило?

— Нет. Потому что это в принципе было очень неожиданно. Ведь впервые решили поощрить именно первого тренера.

— Уж вы-то Логинова знаете, как облупленного. Когда Александр стартовал в спринте, вы по первым его движениям понимали, что он в тот день готов побеждать?

— Он очень хорошо бежал. Великолепно смотрелся на трассе. Сами движения были очень четкими, свободными. Спортивная форма налицо была. И когда он на рубеже четко и быстро отстрелял, понятно стало, что он в идеальной форме. Великолепное выступление. Очень красивое. Екатерина Халиуллина первый тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова

— А как вы его поздравили после гонки?

— Я ему написала, что это звание, которого он достоин, которое он заслужил.

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Сказать «Любите, дети, биатлон» не получится

— Кем вы себя считаете? Детским тренером? Тренером, который подводит спортсмена к высочайшим достижениям? Как бы вы описали свою главную тренерскую специальность?

— Мне приходится быть и тренером начинающих воспитанников. Буквально вчера я учила мальчика коньковому ходу, и параллельно у меня шла тренировка взрослых спортсменов.

— К чему больше лежит душа?

— Наверное, я вообще пошла в эту профессию, потому что очень сильно любила и люблю эту работу. Знаете, когда я с детьми работаю, у меня к ним душа лежит. Я хочу, чтобы у них всё поучилось. А когда я со взрослыми воспитанниками, я болею за них и хочу, чтобы они показали результат. Очень переживаю, когда что-то не получается. Я вообще эмоциональный человек. (Смеется) Очень близко к сердцу всё принимаю.

— Вы даже это интервью принимаете близко к сердцу.

— Это потому, что сегодня день рожденья, все чувства обострены.

Александр Логинов. | Источник: РИА

— А, может быть, потому, что вам вообще не так часто приходится давать интервью?

— Да, нечасто.

— Но это неправильно, ведь именно с детских тренеров всё начинается. В связи с этим вопрос. В чем главная задача первого тренера?

— Привить любовь к этому виду спорта. Чтобы душа загорелась. Чтобы ребенку хотелось чего-то достигнуть. А всё остальное постепенно придет. Совместным усилием и совместным желанием.

— А как можно мальчику или девочке привить любовь к биатлону?

— Только если сам тренер сильно любит биатлон, он может передать любовь воспитанникам, зажечь этот огонек в их душах.

— Это бесспорно. Но как это сделать? Это же какие-то слова, какие-то жесты, какие-то действия. Какие?

— Наверное, дело не в словах. Нужно, чтобы тренировки были интересными. Не монотонными, не нудными, а интересными. Изначально — только так. Екатерина Халиуллина первый тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова

Мы в Саратове ездим на велосипедах в походы. Есть, например, у нас трехдневный поход «Большая Медведица». С палатками, кострами, всё, как положено. Мы играем и волейбол, и в ручной мяч, и в футбол. Мы не обязательно учим технике бега на лыжах или учим стрелять, или набираем какие-то объёмы тренировок. Эстафеты устраиваем, вводим другие соревновательные элементы, чтобы они друг с другом соперничали. Кто больше отожмется, кто дольше задержит дыхание. Элемент игры всегда присутствует.

— То есть не каждый день у ваших учеников лыжи и стрельба?

— Не каждый. Зимой, конечно, сложнее играть. (Улыбается) Но летом стараемся разнообразить тренировки. Сказать «любите, дети, биатлон» не получится. Надо заинтересовать.

Тренер Халиуллина в Саратове на тот момент не очень была нужна

— Вы сказали во время церемонии, что и сейчас горите своим делом, но в молодости горели куда сильнее. На что же это пламя растратилось?

— Когда я начинала тренировать, я сама еще бегала. Сама садилась на велосипед, вставала на лыжероллеры, ходила в кросс-походы. Буквально все тренировки я с ним проделывала. Мне хотелось, чтобы они, как можно быстрее всему научились. Верила очень сильно, что мои воспитанники добьются результата. Очень сильно верила. Конечно, когда Александр Логинов отобрался на сочинскую Олимпиаду, это был восторг, эйфория от того, что мы это сделали. А потом это пламя немного растратилось, когда Александр ушел в Тюмень, и в Саратове немножко отвернулись от биатлона.

— Прямо-таки отвернулись?

— Он ушел в 2014, после Олимпиады. И был промежуток времени после его ухода, когда было тяжело.

— А вас тоже приглашали в Тюмень?

— Нет. У меня тогда была очень сложная семейная ситуация. И вместе с Александром меня в Тюмень не пригласили.

Александр Логинов. | Источник: РИА

— Наверное, это было обидно? Растишь-растишь спортсмена, а потом его — раз! — забирают какие-то богатенькие дяди. Безотносительно вашей семейной ситуации, можете ли описать свои тогдашние чувства?

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— Они были двоякие. Я понимала, что в другом регионе он от жизни может получить больше, чем тогда в Саратове. Я головой это понимала. И когда он уходил, я говорила в Саратове, что хоть Александр уходит, но я-то останусь в Саратове и буду дальше поднимать спорт. Это было самонадеянно. Как оказалось, тренер Халиуллина в Саратове на тот момент не очень была нужна. (Улыбается).

— А что случилось с уходом Александра в Тюмень?

— Сильно сократилось финансирование. Это было связано даже не конкретно с уходом Александра, а вообще с сокращением после сочинской Олимпиады. Всё легло на плечи родителей. Поездки на любые соревнования, хоть чемпионат округа, хоть первенство России. У нас родители полностью оплачивали все расходы. И я точно так же платила за свою дочь и за себя. Из-за этого ушла часть детей, нам пришлось с Анастасией и еще тремя перспективными воспитанниками оформить параллельный зачет с Мордовией. Там и стрельбище было, и финансирование, и сборы оплачивались. Наверное, благодаря Мордовии Анастасия Халиуллина состоялась как спортсменка. В Саратове я бы ее не довела до такого уровня.

Никакой ролевой модели нет, это характер такой

— Вы верите в совпадения?

— В принципе? (Улыбается) Да.

— Александр выиграл, стартуя под 43-м номером. А несколько раньше ваша дочь Анастасия выиграла, тоже стартовав под 43-м номером. Вам это бросилось в глаза?

— Бросилось, но не сразу. Бросилось только тогда, когда он поднимался на пьедестал! (Смеется) Вот именно в этот момент я осознала, что они оба выиграли под 43 номером. Настя — на юниорском чемпионате, а Александр завоевал такое великое звание, которое просто так не дается. Только большим трудом, большим старанием, большим талантом.

— Вот вы взяли мальчика Сашу Логинова. Ну, мальчик и мальчик. Надо его научить правильно бегать на лыжах, надо его стрельбе обучить. Был ли момент, когда вы вдруг поняли, что это будущий чемпион?

— Сначала пришла его сестра Татьяна. Потом Александр стал приходить на дворовые футбольные матчи, которые я устраивала для всех детей, чтобы мои ребята приводили друзей, братьев, сестер. И вот он один раз пришел, другой, так и начал заниматься биатлоном. До этого он занимался каратэ, физическая подготовка была хорошая. Поначалу где-то не хватало выносливости, на лыжах не очень хорошо бегал. Так что с первого дня, конечно, не было очевидно, что он будет показывать высокие результаты.

Александр Логинов. | Источник: РИА

— Может, какой-то случай открыл вам глаза на то, какой у вас воспитанник?

— Понимаете, на тот момент я верила в них во всех. (Улыбается) У меня тогда и старшая дочь хорошо тренировалась, и были еще перспективные девочки, та же Таня Логинова, его сестра. Я в них во всех верила! Но, конечно, когда мы начали выезжать на соревнования, стало понятно, что он терпит до последнего. А мы ведь тогда ездили не только на биатлонные соревнования, а еще и на лыжные гонки. Именно тогда, когда он начал проявлять свой характер, стало понятно, что это спортсмен высокого класса.

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— Кстати о характере. На публике Александр предстает довольно закрытым человеком. Это характер или такая ролевая модель?

— Никакой ролевой модели нет, это характер такой. Его лицо, его поведение — это всё его характер. А на дистанции это человек, которые умеет терпеть больше, чем могут другие. Ему нелегко всё дается, просто он терпит так, как никто другой. В свое время он бежал в Екатеринбурге, и я там приобрела у фотографа снимок, где Александр на спуске в очень низкой посадке, и у него на лице написано, как ему тяжело сидеть в такой низкой посадке. И когда я потом учила детей спускаться с горы, я показывала им эту фотографию и говорила: «Вот! Ему тоже нелегко. Ему очень тяжело, вы посмотрите на это лицо, на котором написано усилие. Когда вы научитесь вот так терпеть, тогда вы сможете добиться такого же результата, как у Логинова».

— И вот сейчас Александра регулярно показывают по телевизору, в том числе на спуске в низкой посадке. И вы видите это знакомое вам с детства лицо. Он сохранил это умение перетерпливать всех остальных?

— Да, сохранил.

— Даже братьев Бё? Даже Фуркада? С вашей точки зрения, эта способность терпеть — его главный козырь?