Адвокат: МОК представил по делу Зайцевой документы с поддельными подписями Родченкова

21 фотография 21 фотография 21 фотография

В своей речи адвокат указал на то, что большинство предъявленных МОК обвинений было снято на досудебной стадии, и российские спортсмены требуют компенсацию в десятикратном размере понесенных издержек.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--e30a6d5e8ec96c3106d0" data-vnd="e30a6d5e8ec96c3106d0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=e30a6d5e8ec96c3106d0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Безответственность и некомпетентность МОК привела к тому, что спортсмены потратили кучу своих денег и времени, — сказал Панич. — В созданной чиновниками МОК только им удобной системе у спортсмена практически нет шансов доказать свою невиновность. Мы требуем от СAS создать новый прецедент и хотим справедливой компенсации морального вреда и понесенных расходов. Такая серьезная организация не вправе готовить обвинение так непрофессионально».

Читайте также Зайцева подвергла критике работу тренеров женской сборной по биатлону

В ходе выступления защита указала на многочисленные нарушения Всемирного антидопингового агентства (WADA). «Никому не подчиняющаяся надгосударственная полицейская структура нарушает права человека на каждом шагу и сама не следует собственным правилам. Свои многочисленные ошибки безнаказанно перекладывает на спортсменов, калеча человеческие судьбы. Необходимо вернуть в спорт выстраданную столетиями презумпцию невиновности как краеугольный принцип мирового права, защита прав человека важнее коммерческих интересов WADA», — заявил Панич в завершение выступления.