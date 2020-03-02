Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдет без зрителей из-за коронавируса
ТАСС, 2 марта. Этап Кубка мира по биатлону в чешском
ТАСС, 2 марта. Этап Кубка мира по биатлону в чешском
Первые три случая заражения коронавирусом были зафиксированы в Чехии в воскресенье.
«Это решение совета безопасности государства, и организаторы соревнований его примут, им придется с этим смириться, — сказал Гамачек. — Учитывая, сколько человек должно присутствовать на мероприятии, по моему мнению, другой альтернативы не было».
Чешский этап Кубка мира запланирован на
Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 55 государствах, включая Россию. По последним данным властей КНР, число жертв нового коронавируса в стране составило 2870 человек, выздоровели около 42 тыс., инфицированы свыше 79,8 тыс.