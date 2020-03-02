Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
12Этери Тутберидзе — мастер по созданию чемпионок
18Самые известные ученицы Тутберидзе
14:39 (мск), источник: ТАСС

Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдет без зрителей из-за коронавируса

ТАСС, 2 марта. Этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место пройдет без зрителей из-за коронавируса. Об этом в понедельник сообщил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек, чей комментарий приводит информационное агентство CTK.

Наверх

Первые три случая заражения коронавирусом были зафиксированы в Чехии в воскресенье.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это решение совета безопасности государства, и организаторы соревнований его примут, им придется с этим смириться, — сказал Гамачек. — Учитывая, сколько человек должно присутствовать на мероприятии, по моему мнению, другой альтернативы не было».

Чешский этап Кубка мира запланирован на 5—8 марта.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 55 государствах, включая Россию. По последним данным властей КНР, число жертв нового коронавируса в стране составило 2870 человек, выздоровели около 42 тыс., инфицированы свыше 79,8 тыс.

21
фотография
21
фотография
21
фотография
Самые красивые участницы чемпионата мира по биатлону
Читайте также
Кубок мира
Общий зачет
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
Шурупы в позвоночнике: появились подробности операции Сотниковой
Ау, Месси. Роналду вернулся в Мадрид, «Реал» выиграл «класико»
CAS поручил МОК объяснить поддельные подписи в деле биатлонисток
Русская тройка «Вашингтона» принесла клубу победу
Первый тренер Логинова: Он умеет терпеть больше, чем все другие
Харитонов: Никто и никогда не изменит Александра Емельяненко
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь