Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдет без зрителей из-за коронавируса

Первые три случая заражения коронавирусом были зафиксированы в Чехии в воскресенье.

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«Это решение совета безопасности государства, и организаторы соревнований его примут, им придется с этим смириться, — сказал Гамачек. — Учитывая, сколько человек должно присутствовать на мероприятии, по моему мнению, другой альтернативы не было».

Чешский этап Кубка мира запланирован на 5—8 марта .

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 55 государствах, включая Россию. По последним данным властей КНР, число жертв нового коронавируса в стране составило 2870 человек, выздоровели около 42 тыс., инфицированы свыше 79,8 тыс.