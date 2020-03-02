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14:44 (мск), источник: ТАСС

Определен состав мужской сборной России по биатлону на два ближайших этапа Кубка мира

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону сформировал состав команды на два ближайших этапа Кубка мира, которые пройдут в Нове-Место (Чехия) и в Контиолахти (Финляндия). Об этом ТАСС сообщил старший тренер национальной сборной Сергей Белозеров.

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Источник: РИА "Новости"

В состав вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Карим Халили.

Во время загрузки произошла ошибка.

Этап в Нове-Место пройдет с 5 по 8 марта, в Контиолахти — с 12 по 15 марта.

Заключительный этап Кубка мира сезона-2019/20 пройдет в Осло (20—22 марта).

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