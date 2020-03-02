Определен состав мужской сборной России по биатлону на два ближайших этапа Кубка мира
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону сформировал состав команды на два ближайших этапа Кубка мира, которые пройдут в
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону сформировал состав команды на два ближайших этапа Кубка мира, которые пройдут в
В состав вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Карим Халили.
Этап в
Заключительный этап Кубка мира сезона-2019/20 пройдет в Осло (