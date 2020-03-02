Стал известен состав сборной Беларуси на этап КМ по биатлону в Чехии
2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определил состав на седьмой этап Кубка мира по биатлону, который пройдет
2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определил состав на седьмой этап Кубка мира по биатлону, который пройдет
Команду у мужчин представят Роман Елетнов, Антон Смольский, Сергей Бочарников и Никита Лобастов. У девушек за награды форума поборются Ирина Кривко, Елена и Ирина Кручинкины, Анна Сола.
Стартуют соревнования 5 марта женским спринтом, 6 марта пройдет аналогичная гонка у мужчин. Эстафетами продолжатся состязания 7 марта. Завершится этап Кубка мира 8 марта
Как сообщает чешское агентство СТК,