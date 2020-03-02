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2 марта, источник: БЕЛТА

Стал известен состав сборной Беларуси на этап КМ по биатлону в Чехии

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определил состав на седьмой этап Кубка мира по биатлону, который пройдет 5—8 марта в Нове-Место-на-Мораве (Чехия), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации биатлона.

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Источник: РИА "Новости"

Команду у мужчин представят Роман Елетнов, Антон Смольский, Сергей Бочарников и Никита Лобастов. У девушек за награды форума поборются Ирина Кривко, Елена и Ирина Кручинкины, Анна Сола.

Стартуют соревнования 5 марта женским спринтом, 6 марта пройдет аналогичная гонка у мужчин. Эстафетами продолжатся состязания 7 марта. Завершится этап Кубка мира 8 марта масс-стартами.

Как сообщает чешское агентство СТК, из-за угрозы распространения коронавируса, состязания пройдут без зрителей на трибунах.

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