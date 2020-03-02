Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
12Этери Тутберидзе — мастер по созданию чемпионок
18Самые известные ученицы Тутберидзе
16:07 (мск), источник: ТАСС

Фуркад удивлен решением провести чешский этап Кубка мира по биатлону без зрителей

ТАСС, 2 марта. Французский биатлонист Мартен Фуркад считает, что в решении провести этап Кубка мира в чешском Нове-Место без зрителей из-за коронавируса есть нестыковки. Об этом француз написал в своем Twitter.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В понедельник министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек заявил, что этап Кубка мира, запланированный на 5—8 марта, пройдет без зрителей.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Продолжаются нестыковки с коронавирусом. У чешских болельщиков не будет возможности посетить соревнования, при этом биатлонисты без проблем смогут приехать туда [в Нове-Место], хотя мы все были в Италии всего семь дней назад», — написал Фуркад.

Читайте также
Определен состав мужской сборной России по биатлону на два ближайших этапа Кубка мира

В Италии число инфицированных достигло более 1,6 тыс. человек. 34 пациента умерли, однако факты смерти от коронавируса еще должны быть подтверждены. Первые три случая заражения коронавирусом были зафиксированы в Чехии в воскресенье.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки отмечены в Италии и Южной Корее, всего же случаи инфицирования были выявлены в 65 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.

Читайте также
Кубок мира
Общий зачет
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
Шурупы в позвоночнике: появились подробности операции Сотниковой
Ау, Месси. Роналду вернулся в Мадрид, «Реал» выиграл «класико»
CAS поручил МОК объяснить поддельные подписи в деле биатлонисток
Русская тройка «Вашингтона» принесла клубу победу
Этап КМ по биатлону пройдет без зрителей из-за коронавируса
Первый тренер Логинова: Он умеет терпеть больше, чем все другие
Харитонов: Никто и никогда не изменит Александра Емельяненко
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь