Фуркад удивлен решением провести чешский этап Кубка мира по биатлону без зрителей

Источник: РИА "Новости"

В понедельник министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек заявил, что этап Кубка мира, запланированный на 5—8 марта , пройдет без зрителей.

«Продолжаются нестыковки с коронавирусом. У чешских болельщиков не будет возможности посетить соревнования, при этом биатлонисты без проблем смогут приехать туда [в Нове-Место], хотя мы все были в Италии всего семь дней назад», — написал Фуркад.

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В Италии число инфицированных достигло более 1,6 тыс. человек. 34 пациента умерли, однако факты смерти от коронавируса еще должны быть подтверждены. Первые три случая заражения коронавирусом были зафиксированы в Чехии в воскресенье.