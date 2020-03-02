Тихонов поддержал проведение этапа Кубка мира без зрителей: Не хватало еще спортсменов заразить!

«Я считаю, это правильное решение, не хватало еще спортсменов заразить! Из Италии много болельщиков, а там сейчас очень серьезный коронавирус гуляет. Но проводить надо! Это, кончено, затраты для чехов. Проведут соревнования — будут здорово. Уже и серьезные люди говорят, что много смертей. А у спортсменов защитные функции ослаблены, подкожного жира ноль. Восприимчивость организма очень высокая к разным заболеваниям. Это решение правильное, нужно сохранить спортсменов», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.