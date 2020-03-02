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16:24 (мск), источник: Sport24

Тихонов поддержал проведение этапа Кубка мира без зрителей: Не хватало еще спортсменов заразить!

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал решение проводить этап Кубка мира в Нове-Место (Чехия) без зрителей из-за эпидемии коронавируса.

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«Я считаю, это правильное решение, не хватало еще спортсменов заразить! Из Италии много болельщиков, а там сейчас очень серьезный коронавирус гуляет. Но проводить надо! Это, кончено, затраты для чехов. Проведут соревнования — будут здорово. Уже и серьезные люди говорят, что много смертей. А у спортсменов защитные функции ослаблены, подкожного жира ноль. Восприимчивость организма очень высокая к разным заболеваниям. Это решение правильное, нужно сохранить спортсменов», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.

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