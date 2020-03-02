В Международном союзе биатлонистов пообещали сократить негатив в адрес Логинова

Источник: РИА "Новости"

Драчев заявил, что обе организации надеются сократить негатив в адрес Логинова. «Мы надеемся на взаимное сотрудничество в этой ситуации. Потому что ни СБР, ни тем более IBU эти истории неинтересны, и популярности биатлона это не добавляет», — добавил он.

29 февраля СБР выступил с обвинениями в адрес IBU в связи с обысками в номере Логинова. В СБР посчитали, что члены IBU даже не пытались смягчить ситуацию вокруг сборной России и своими действиями поставили спортсменов в заведомо неравные условия на чемпионате мира.