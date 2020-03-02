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22:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Адвокат российских биатлонисток: Если подтвердится фальсификация подписей Родченкова, это может повлечь последствия по другим делам

Защитник интересов российских биатлонисток Зайцевой, Вилухиной и Романовой в CAS Алексей Панич — о слушаниях в CAS.

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Источник: Спорт-Экспресс

В Цюрихе прошел первый день слушаний по делу российские биатлонистки vs CAS. Трех россиянок обвиняют в антидопинговых нарушениях на Олимпиаде в Сочи, в ноябре 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал их результаты и отобрал серебряную медаль в эстафете, а у Вилухиной — серебро в спринте. Россиянки подали апелляцию, которая, по мнению Панича, имеет все шансы на успех. В эксклюзивном интервью «СЭ» адвокат бюро Gerbert Smith Freehills рассказывает о первом дне закрытых слушаний в Цюрихе.

— Прошел первый день слушаний, во вторник будет второй, поэтому возможности комментировать ограничены, — отметил адвокат. — Но могу сказать, что ключевым доказательством МОК по этому делу являются аффидавиты Родченкова, то есть его заявления, которые он делал в течение продолжительного периода времени. Как минимум несколько подписей на документах вызывали подозрения. Нашей стороной было решено провести проверку. Были найдены российские и английские специалисты-почерковеды, и в своих экспертных заключениях они подтвердили, что абсолютно все подписи — поддельные. Похожее заключение в отношении нескольких аффидавитов дали IT-эксперты из группы IB. Все эти документы были предоставлены суду и сделано заявление о фальсификации доказательств.

— Это все произошло за день?

— Нет, экспертные заключения были получены заранее, хотя большая часть пришла буквально накануне, перед слушаниями.

История с поддельной подписью Родченкова. Шанс на суде с МОК или пиар Наши слова вызвали возмущение представителей МОК.

— И вы подтверждаете информацию, что CAS дал МОК 24 часа на разъяснение ситуации?

— В отношении того, что сделал CAS, не могу давать комментариев, могу говорить только о стороне российских биатлонисток на этом этапе.

— Есть сожаление, что слушания не публичные? На видео эффект от таких аргументов был бы еще мощнее.

— Действительно, слушания закрыты от прессы, здесь нельзя снимать. Ограничиваемся комментариями.

— Какие-то эмоции вызвало то, что вы уличили МОК в фальсификации?

— Безусловно, это вызвало возмущение с их стороны. Понятно, что когда одна сторона обвиняет другую в фальсификации, это должно как минимум вызвать возмущение. Но мы ждем второго субстантивного ответа МОК, что он нам ответит по существу.

— Вы сказали, что свидетельства Родченкова — ключевые, но, получается, не единственные.

— Не единственные, но в принципе все обвинение выстроено именно вокруг них. В отношении дополнительных доказательств пока не буду распространяться, они есть и именно они в том числе являются предметом обсуждения в рамках судебного разбирательства.

— Российские биатлонистки в первый день выступали?

— Нет. Планируется, что они выступят 3 марта.

Мы всегда верили, что должны победить

— Ваш коллега Артем Пацев назвал раскрытие вами информации о доказательствах МОК «пиаром, нацеленным на внутренний рынок». Что-нибудь ответите?

— В отношении комментариев Пацева скажу, что нас интересует прежде всего защита прав и интересов наших спортсменов. Мы всегда отталкиваемся от этой, самой главной задачи. А впечатление, которое это может оказать на окружающих, для нас всегда вторично.

— Как оцениваете шансы победить итогам первого дня? Есть ощущение, что все складывается в вашу пользу?

— Мы всегда верили в то, что по данному делу мы должны победить. Продолжаем в это верить, Спортсменки безусловно невиновны в том, за что их неправильно дисквалифицировали. Прошедшее слушание, с нашей точки зрения, показало, что все идет по давно намеченному плану.

— Чувствуете перспективу изменений по другим делам, например, бобслеиста Зубкова, если доказательства Мок будут опрокинуты?

— Сложно комментировать дела, которыми я не занимался. Но если все останется так, как есть сейчас, а именно доказательства подделки подписей Родченкова останутся в силе, то это может повлечь последствия по другим делам. Как уже рассмотренным, так и тем, которые находятся на стадии рассмотрения.

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