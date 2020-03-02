Пихлер на слушаниях в CAS по делу Зайцевой назвал Родченкова лжецом

Источник: РИА "Новости"

Слушания по делам Зайцевой, Романовой и Вилухиной продлятся два дня. Санкции МОК все три россиянки оспорили более двух лет назад, они не согласны с решением признать их виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

«Я провел в суде больше часа и дал объяснения на все вопросы, я уверен, что Романова и Зайцева были чистыми, — сказал Пихлер. — Во время слушаний я сказал правду, я считаю, что Родченков лжет. К примеру, он сказал, что [в январе 2013 года] я был с [Екатериной] Глазыриной в Оберхофе, хотя в тот момент мы находились на сборе в Зефельде, где готовились к этапу в Рупольдинге, а Глазырина даже не планировала приезжать в Оберхоф. Его слова — ложь, эта история многое говорит о Родченкове».

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«В Германии мы говорим: “Если кто-то соврал один раз, то ему уже нельзя доверять”, — подчеркнул он. — Эта история показывает, что нельзя верить всему, что он говорит».