Пихлер считает допинговое дело Зайцевой частью политической борьбы с Россией

Источник: РИА "Новости"

Слушания по делам Зайцевой, Романовой и еще одной бывшей биатлонистки Ольги Вилухиной продлятся два дня. Санкции МОК все три россиянки оспорили более двух лет назад, они не согласны с решением признать их виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

«Я был рад видеть Яну и Ольгу, мы вчера с ними встречались за ужином и многое успели обсудить, — сказал Пихлер. — Им важно бороться за правду, поскольку, считаю, что все это — большая борьба с Россией. В этом замешано много политики».

В конце 2017 года Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно отлучены от участия в Играх, их сочинские результаты были аннулированы.

Российские биатлонистки на домашней Олимпиаде стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова. Вилухина также была лишена второго места в спринте.

Пихлер работал с российской командой с 2011 по 2014 год. Зайцева и Романова были обвинены в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи. Пихлер убежден в невиновности спортсменок, главного свидетеля обвинения по этому делу — бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова — во время слушаний он называл лжецом.