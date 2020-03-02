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23:17 (мск), источник: ТАСС

Пихлер считает допинговое дело Зайцевой частью политической борьбы с Россией

ЛОЗАННА /Швейцария/, 2 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Немецкий тренер Вольфганг Пихлер считает допинговые дела Ольги Зайцевой и Яны Романовой частью большой политической борьбы, направленной на ослабление России. Об этом бывший тренер биатлонисток заявил журналистам после первого дня рассмотрения их апелляций в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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Источник: РИА "Новости"

Слушания по делам Зайцевой, Романовой и еще одной бывшей биатлонистки Ольги Вилухиной продлятся два дня. Санкции МОК все три россиянки оспорили более двух лет назад, они не согласны с решением признать их виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

«Я был рад видеть Яну и Ольгу, мы вчера с ними встречались за ужином и многое успели обсудить, — сказал Пихлер. — Им важно бороться за правду, поскольку, считаю, что все это — большая борьба с Россией. В этом замешано много политики».

В конце 2017 года Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно отлучены от участия в Играх, их сочинские результаты были аннулированы.

Российские биатлонистки на домашней Олимпиаде стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова. Вилухина также была лишена второго места в спринте.

Пихлер работал с российской командой с 2011 по 2014 год. Зайцева и Романова были обвинены в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи. Пихлер убежден в невиновности спортсменок, главного свидетеля обвинения по этому делу — бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова — во время слушаний он называл лжецом.

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