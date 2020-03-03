Не рука Родченкова. Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез

Источник: РИА "Новости"

Международному олимпийскому комитету (МОК), который предъявил документы в качестве доказательства вины бывших биатлонисток, дан один день на то, чтобы объяснить выводы экспертов. Если окажется, что подписи под документами действительно поддельные, встанет вопрос о том, кто занимался подделкой документов и по какой причине их не смог поставить сам Родченков. Не исключено, что отсутствие подлинных подписей бывшего руководителя московской лаборатории может быть связано с тем, что его уже нет в живых.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c03eaf9ea7bff797dc72" data-vnd="c03eaf9ea7bff797dc72" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c03eaf9ea7bff797dc72" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Балаклава и очки

Последний раз на публике Родченков появлялся более двух лет назад, когда давал показания по делам других российских спортсменов, которые решением МОК были пожизненно отлучены от участия в Олимпиадах и чьи результаты на Играх 2014 года были аннулированы. Зайцева, Вилухина и Романова оказались в числе 43 российских участников сочинской Олимпиады, которых подвергли санкциям, однако тогда они отказались от срочного рассмотрения их апелляций.

Решение МОК в конце 2017 года оспорили 42 спортсмена. Именно во время рассмотрения тех апелляций Родченков вышел на связь с судом для дачи показаний. Однако удаленно — посредством видеоконференции, при этом разглядеть его лица никто не смог — на нем была балаклава и темные очки.

Его показания тогда были признаны судом противоречивыми и неубедительными. По итогам рассмотрения 39 дел CAS полностью оправдал 28 российских спортсменов, 11 — частично (с них было снято пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх, однако их результаты в Сочи остались аннулированными).

При этом суд не стал опровергать результаты расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российском спорте, которое легло в основу разбирательств.

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Он лишь подтвердил отсутствие доказательств вины конкретных спортсменов. Но если сейчас будет доказано, что показания Родченкова были сфабрикованы, может встать вопрос о доверии ко всему расследованию Макларена, которое строится на показаниях бывшего главы московской лаборатории.

«Мы сравнивали подписи с другими подписями господина Родченкова, которые нами были получены в московской лаборатории, где он ранее работал директором, — сказал адвокат бывших спортсменок Алексей Панич по итогам первого дня слушаний. — Мы получили большое количество образцов его подписей — более ста, при том что для проведения экспертизы обычно требуется порядка двух десятков образцов».

«Мы были практически уверены в том, что если принесем заключение исключительно от российских экспертов, то ему никто не поверит, поэтому мы нашли и привлекли к работе одного из лучших английских экспертов-почерковедов, который неоднократно выступал в судах как Великобритании, так и других государств. Опыт его работы составляет более 40 лет, и он пришел к выводу о поддельности подписей господина Родченкова», — добавил он.

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МОК молчит, Россия — кипит

МОК на время разбирательства по понятным причинам взял паузу и не комментирует случившееся. Однако в России действиям организации уже дали оценку. «Будем надеяться, что суд примет решение о выплате компенсаций биатлонисткам, несправедливо пострадавшим от решения МОК, — сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. — Лишение заслуженных наград и пожизненное отстранение от Олимпийских игр — это серьезный удар для спортсмена, для болельщиков, большая потеря для всей страны».

Поддержал Дегтярева и его коллега по Госдуме, олимпийский чемпион Сочи Антон Шипулин. «Здесь даже не нужно быть юристом, чтобы понять: МОК готовит обвинения по делам наших спортсменов крайне непрофессионально. Считаю, что вопрос относительно подлинности подписей Родченкова должен быть расследован отдельно, если от нас требуют честности и открытости, то МОК и CAS должны вести себя в ответ точно так же», — сказал бывший биатлонист.

В понедельник в слушаниях принял участие и бывший тренер Зайцевой и Романовой Вольфганг Пихлер. Он готовил их к Олимпиаде в Сочи на протяжении трех лет и убежден в невиновности своих спортсменок. Косвенным подтверждением его непричастности к допинговым нарушениям является то, что даже МОК снял с него запрет на посещение последней зимней Олимпиады.

В суде Пихлер назвал Родченкова лжецом, приведя в пример противоречивость его свидетельских показаний. «В Германии мы говорим: “Если кто-то соврал один раз, то ему уже нельзя доверять”, — подчеркнул он. — Эта история показывает, что нельзя верить всему, что он говорит».

«Я был рад видеть Яну и Ольгу, мы вчера с ними встречались за ужином и многое успели обсудить, — сказал Пихлер. — Им важно бороться за правду, поскольку, считаю, что все это — большая борьба с Россией. В этом замешано много политики».