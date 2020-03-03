Наши биатлонисты заняли первое место в медальном зачете на чемпионате Европы в «Раубичах»

Источник: РИА "Новости"

Наша сборная впервые стала победителем медального зачета континентального форума, завоевав на домашнем стадионе три золотые и одну бронзовую награду. Но это далеко не единственная наша победа на турнире, завершившемся в «Раубичах» в минувшие выходные.





Четыре победные отсечки

Наша сборная на домашнем турнире выступила сильнейшим составом. Основная обойма команды вернулась в Беларусь с чемпионата мира в Антхольце, где выступление у белорусских биатлонистов не задалось. При родных трибунах наши спортсмены рассчитывали добиться куда большего, чем попадание в 20 сильнейших, ставшее лучшим результатом на мировом форуме. Сделать это им удалось.



В первой же гонке — суперспринте — чемпионом Европы стал Сергей Бочарников. Позже биатлонист пополнил свою коллекцию наград еще одним золотом, завоеванным в гонке преследования. Впервые в карьере на высшую ступеньку пьедестала международных турниров поднялась Елена Кручинкина, выигравшая завершающий соревновательную программу пасьют. Не осталась без наград и лидер женской сборной Ирина Кривко — она стала бронзовым призером в спринте.



В копилке нашей команды могла бы оказаться еще одна медаль — бронза в смешанной эстафете. На протяжении практически всей гонки Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Антон Смольский и Сергей Бочарников лидировали. На заключительном огневом рубеже Бочарников заработал штрафной круг, но не потерял шансов добежать до пьедестала. И сделал бы это, если бы не норвежец Александр Андерсен, который, по словам белоруса, проявил на трассе самое что ни на есть неспортивное поведение.



— В биатлоне, конечно, всякое бывает, — говорил Бочарников. — Но чтобы соперники руками с трассы выталкивали на асфальт — такого не припомню…



Белорусская сборная подала протест, который жюри Международного союза биатлонистов удовлетворило. Но после апелляционное жюри вернуло скандинавам бронзу, оставив белорусов на четвертой позиции итогового протокола.



Даже это не омрачило впечатлений от чемпионата. Бочарников доказал, что он — боец, умеющий держать удар. Елена Кручинкина убедилась в том, что может стрелять быстро и точно — с нулем биатлонистка завершила гонку всего второй раз в карьере, да и первый раз был в спринте, где отстреляться нужно лишь дважды. И Бочарников, и Кручинкина в гонках преследования финишировали под бурные аплодисменты и с флагами в руках. А после финиша Елена говорила:



— У меня не было предчувствия, что смогу победить. Когда выходили на гонку преследования, на стадионе в честь Сергея Бочарникова играл белорусский гимн. Я подумала: как классно! Не представляла, что все это будет со мной: финиш с флагом, гимн… Для меня Беларусь стала очень родной, и я рада выступать именно за эту страну. Для меня ценно, что нас с сестрой пригласили в сборную, и мы благодарны, что мечты осуществляются здесь.

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Выводы делать рано

Из «Раубичей» наши биатлонисты отправились в чешский Нове Место — впереди у них еще три этапа Кубка мира. Успех сборной на домашнем чемпионате Европы добавил оптимизма и спортсменам, и тренерам:



— Три золотые медали, победа в командном зачете — такого выступления в истории белорусского биатлона еще не было, — говорил старший тренер мужской сборной Олег Рыженков. — При этом подчеркну, что соревновались в «Раубичах» не рядовые спорт­смены. Возможно, в нынешнем году чемпионат Европы не был насыщен звездами мировой величины столь же ярко, как это было в минувшем сезоне. Тем не менее здесь выступали участники недавнего чемпионата мира, ведущие биатлонисты России и Украины, достаточно сильные норвежцы. Замечу, что спортсмены, которые сегодня участвуют в соревнованиях Кубка IBU, немного уступают тем, кто бежит на Кубке мира. Яркий пример — Эрик Лессер. Участия в чемпионате Европы он, правда, не принимал, но по ходу сезона в основном выступал в Кубке IBU, а на чемпионате мира был среди претендентов на высокие места. Ротация спортсменов между двумя кубковыми сериями идет постоянно…



Олег Рыженков продолжает: на чемпионате мира белорусские биатлонисты не показали того результата, на который были готовы, но нынешний сезон убеждает, что наши парни подросли: они постоянно напоминают о себе в эстафетах, борются с лидерами мирового биатлона и имеют все шансы увеличить квоту в Кубке мира до пяти человек. Для этого им надо сохранить 10-ю позицию в Кубке наций. У женской команды, увы, шансы на расширение своего представительства в Кубке мира на следующий сезон совсем призрачные: отставание от 10-й позиции — около 600 очков..



Стадион на загляденье

В «Раубичах» белорусская команда одержала еще одну победу — и тоже важную. До начала чемпионата Европы самые большие опасения вызывало то, как организаторы справятся с подготовкой комплекса к соревнованиям. Несмотря на весеннюю погоду, все прошло по высшему разряду..



— Сразу после окончания соревнований состоялось совещание, на котором представители IBU высказали нам благодарность за то, что дали возможность провести чемпионат, — говорит заместитель директора РЦОП «Раубичи» Леонид Карась. — Ситуация действительно сложилась такая, что в Европе сейчас, с одной стороны, нехватка снега, с другой — эпидемия коронавируса. Вот и ближайший этап Кубка мира в чешском Нове Место будет проходить без зрителей. У нас же получилось и гонки провести на достаточно хорошем уровне, и зрительский интерес оказался высоким.



По словам Леонида Карася, подводя итоги чемпионата Европы, руководители IBU подтвердили, что в 2022 году в «Раубичах» состоится этап Кубка мира по биатлону, а в 2025 году с очень большой долей вероятности наш спорткомплекс примет и чемпионат мира по биатлону. Эти старты — в отдаленной перспективе. Завтра же в «Раубичах» стартует финальный этап Кубка IBU.



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