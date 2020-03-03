Объяснено происхождение поддельных подписей в показаниях Родченкова

Источник: РИА "Новости"

Специалисты компании, которая занимается предотвращением кибератак, объяснили происхождение подделок: они обнаружили, что изображения с подписями на показаниях полностью совпадают. При этом сами документы отличаются один от другого. Согласно выводам экспертов, изображения с подписями были извлечены из одного источника и скопированы на представленные Международным олимпийским комитетом (МОК) документы.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a7ff18a3d2d51d74ad80" data-vnd="a7ff18a3d2d51d74ad80" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a7ff18a3d2d51d74ad80" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Естественно, человек может оставлять одинаковую подпись, однако отсканированные подписи всегда будут немного отличаться. Если изображения с подписью совпадают полностью, вероятнее всего, это говорит о том, что это одну и ту же картинку просто добавляли в разные файлы», — сообщил заместитель руководителя лаборатории компании Сергей Никитин.

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О поддельных подписях в показаниях Родченкова стало известно 2 марта.

Об этом во время заседания Спортивного арбитражного суда (CAS) заявил адвокат Алексей Панич, представляющий интересы российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. CAS потребовал у МОК разъяснений по данному вопросу: ответ организация должна предоставить 3 марта.

Спортсменки были пожизненно дисквалифицированы в ноябре 2017 года за нарушение антидопинговых правил, а их результаты на Играх в Сочи 2014 года были отменены. Три биатлонистки выиграли серебро в эстафете на Олимпиаде, кроме того, Вилухина также показала второй результат в спринте.