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12:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Объяснено происхождение поддельных подписей в показаниях Родченкова

Подписи на показаниях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, которые были представлены в суде по делу российских биатлонисток, оказались копиями. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Group-IB, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

Специалисты компании, которая занимается предотвращением кибератак, объяснили происхождение подделок: они обнаружили, что изображения с подписями на показаниях полностью совпадают. При этом сами документы отличаются один от другого. Согласно выводам экспертов, изображения с подписями были извлечены из одного источника и скопированы на представленные Международным олимпийским комитетом (МОК) документы.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Естественно, человек может оставлять одинаковую подпись, однако отсканированные подписи всегда будут немного отличаться. Если изображения с подписью совпадают полностью, вероятнее всего, это говорит о том, что это одну и ту же картинку просто добавляли в разные файлы», — сообщил заместитель руководителя лаборатории компании Сергей Никитин.

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О поддельных подписях в показаниях Родченкова стало известно 2 марта.

Об этом во время заседания Спортивного арбитражного суда (CAS) заявил адвокат Алексей Панич, представляющий интересы российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. CAS потребовал у МОК разъяснений по данному вопросу: ответ организация должна предоставить 3 марта.

Спортсменки были пожизненно дисквалифицированы в ноябре 2017 года за нарушение антидопинговых правил, а их результаты на Играх в Сочи 2014 года были отменены. Три биатлонистки выиграли серебро в эстафете на Олимпиаде, кроме того, Вилухина также показала второй результат в спринте.

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