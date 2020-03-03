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15:03 (мск), источник: БЕЛТА

На этапе Кубка IBU в «Раубичах» выступят пять белорусских биатлонистов

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять белорусских биатлонистов выступят на этапе Кубка IBU, который стартует 4 марта в РЦОП «Раубичи», сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Белорусской федерации биатлона.

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В состав сборной Беларуси включены Виктор Кривко, Максим Воробей и Егор Казаринов, Аделина Сабитова и Динара Алимбекова.

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Всего в состязаниях, которые пройдут с 4 по 6 марта, примет участие 151 атлет из 31 страны.

Согласно измененной программе соревнований, гонки начнутся 4 марта женским (12.00) и мужским (15.00) спринтом.

Продолжатся состязания 5 марта спринтом у девушек (11.00) и парней (14.00). Данные гонки будут проводиться с 20-секундным интервалом старта.

Закроют соревновательную программу 6 марта гонки с массовым стартом у женщин (11.00) и мужчин (13.30).

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