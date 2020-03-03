На этапе Кубка IBU в «Раубичах» выступят пять белорусских биатлонистов

В состав сборной Беларуси включены Виктор Кривко, Максим Воробей и Егор Казаринов, Аделина Сабитова и Динара Алимбекова.

Всего в состязаниях, которые пройдут с 4 по 6 марта, примет участие 151 атлет из 31 страны.

Согласно измененной программе соревнований, гонки начнутся 4 марта женским (12.00) и мужским (15.00) спринтом.

Продолжатся состязания 5 марта спринтом у девушек (11.00) и парней (14.00). Данные гонки будут проводиться с 20-секундным интервалом старта.