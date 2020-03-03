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16:26 (мск), источник: ТАСС

Адвокат биатлонисток из РФ заявил, что ждет реакции МОК на данные о поддельных подписях

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Защита российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой ожидает официальной реакции Международного олимпийского комитета (МОК) на выводы экспертов о том, что подписи бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченковa в документах по делу спортсменок оказались поддельными.

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«Мы ждем, какова будет реакция МОК, и какова будет со стороны МОК информация относительно данных документов», — сказал адвокат биатлонисток Алексей Панич в эфире телеканала «Россия-24».

В понедельник в ходе слушаний защита спортсменок заявила, что представленные ранее МОК подписи на всех аффидевитах Григория Родченкова — ключевых доказательствах по делу биатлонисток — являются подделкой. В ходе проверки предоставленных документов было выявлено, что они отличаются друг от друга с криминалистической точки зрения. У документов разные метаданные: размер файлов, версия PDF, в которой были созданы документы, и прочее. При этом в ходе криминалистического анализа элементов файлов и сравнения документов удалось обнаружить, что на предоставленных страницах присутствуют полностью идентичные с точки зрения компьютерной криминалистики извлекаемые элементы — изображения с подписью.

В конце 2017 года Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно отлучены от участия в Олимпийских играх, их сочинские результаты были аннулированы. Российские биатлонистки на домашней Олимпиаде стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова. Вилухина также была лишена второго места в спринте.

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