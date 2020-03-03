Адвокат биатлонисток из РФ заявил, что ждет реакции МОК на данные о поддельных подписях

В понедельник в ходе слушаний защита спортсменок заявила, что представленные ранее МОК подписи на всех аффидевитах Григория Родченкова — ключевых доказательствах по делу биатлонисток — являются подделкой. В ходе проверки предоставленных документов было выявлено, что они отличаются друг от друга с криминалистической точки зрения. У документов разные метаданные: размер файлов, версия PDF, в которой были созданы документы, и прочее. При этом в ходе криминалистического анализа элементов файлов и сравнения документов удалось обнаружить, что на предоставленных страницах присутствуют полностью идентичные с точки зрения компьютерной криминалистики извлекаемые элементы — изображения с подписью.