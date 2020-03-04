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09:32 (мск), источник: ТАСС

МОК пояснил свой ответ по делу о поддельных подписях Родченкова

ЛОЗАННА /Швейцария/, 4 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) пояснил, что в ответе, предоставленном Спортивному арбитражному суду (CAS), бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявляет о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник после окончания рассмотрения апелляций в CAS адвокат спортсменок Алексей Панич сообщил, что МОК предоставил суду ответ Родченкова на обвинения в том, что его подписи на документах были подделаны. Он заметил, что в ответе признается тот факт, что Родченков не подписывал ни одного из показаний (аффидевитов), которые были представлены, однако он дал согласие на использование его электронных подписей. Вместе с тем его электронная подпись стоит только на двух из девяти документов, в семи остальных случаях, как установили эксперты-почерковеды, подписи были сделаны другим лицом.

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«Сегодня МОК предоставил CAS нотариально заверенное заявление доктора Родченкова, которое подтверждает подлинность всех аффидевитов, представленных в ходе разбирательства, и которое было принято комиссией», — говорится в заявлении МОК.

Зайцева, Романова и Вилухина в CAS оспаривали решение дисциплинарной комиссии МОК отлучить их пожизненно от участия в Олимпиадах и аннулировать результаты на Олимпиаде 2014 года в Сочи за нарушение антидопинговых правил. Биатлонистки в Сочи стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова. Вилухина также была лишена второго места в спринте.

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