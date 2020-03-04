МОК пояснил свой ответ по делу о поддельных подписях Родченкова

Во вторник после окончания рассмотрения апелляций в CAS адвокат спортсменок Алексей Панич сообщил, что МОК предоставил суду ответ Родченкова на обвинения в том, что его подписи на документах были подделаны. Он заметил, что в ответе признается тот факт, что Родченков не подписывал ни одного из показаний (аффидевитов), которые были представлены, однако он дал согласие на использование его электронных подписей. Вместе с тем его электронная подпись стоит только на двух из девяти документов, в семи остальных случаях, как установили эксперты-почерковеды, подписи были сделаны другим лицом.