Этап Кубка IBU по биатлону стартует в «Раубичах»

Женский спринт начнется в 12.00. Беларусь здесь представит Аделина Сабитова.

Мужская гонка стартует в 15.00. Среди белорусов за награды соревнований поборются Максим Воробей, Виктор Кривко и Егор Казаринов.

Продолжатся состязания 5 марта спринтом у девушек (11.00) и юношей (14.00). Гонки будут проводиться с 20-секундным интервалом старта.

Закроют соревновательную программу 6 марта гонки с массовым стартом у женщин (11.00) и мужчин (13.30).