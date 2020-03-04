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10:22 (мск), источник: БЕЛТА

Этап Кубка IBU по биатлону стартует в «Раубичах»

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный этап Кубка IBU по биатлону стартует сегодня в РЦОП «Раубичи», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Женский спринт начнется в 12.00. Беларусь здесь представит Аделина Сабитова.

Мужская гонка стартует в 15.00. Среди белорусов за награды соревнований поборются Максим Воробей, Виктор Кривко и Егор Казаринов.

Продолжатся состязания 5 марта спринтом у девушек (11.00) и юношей (14.00). Гонки будут проводиться с 20-секундным интервалом старта.

Закроют соревновательную программу 6 марта гонки с массовым стартом у женщин (11.00) и мужчин (13.30).

В финальном этапе Кубка IBU принимает участие 151 спортсмен из 31 страны.

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