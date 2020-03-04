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10:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Олимпийская чемпионка назвала показания Родченкова «записками сумасшедшего»

Двукратная олимпийская чемпионка биатлонистка Ольга Зайцева рассказала, как проходило заседание в Спортивном арбитражном суде (CAS), на котором рассматривалась ее апелляция на пожизненное отстранение за нарушение антидопинговых правил.

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«Когда говорил обвинитель, было очень жестко, у меня лились слезы», — заявила Зайцева, подчеркнув, что она позволила выплеснуться эмоциям, которые она держала в себе два года — с момента дисквалификации в 2017 году. Биатлонистка подчеркнула, что в течение этого времени «не могла ничего сказать, поскольку не было никакой конкретики».

Кроме того, она отметила, что ей в принципе было тяжело говорить. Показания же бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, вокруг которых строились обвинения против нее, спортсменка назвала «записками сумасшедшего».

Зайцева, а также Ольга Вилухина и Яна Романова были дисквалифицированы в 2017 году по решению Международного олимпийского комитета (МОК) и были лишены серебряной медали в эстафете. Сейчас их апелляция рассматривается в CAS. Представитель биатлонисток Алексей Панич заявил, что МОК предоставил семь документов с поддельными подписями Родченкова. Комитет признал, что они действительно являются ненастоящими. Показания Родченкова были ключевыми в деле спортсменок.

Зайцева является двукратной чемпионкой Игр. На ее счету две золотые медали, добытые в эстафете на Олимпиадах в Турине и Ванкувере.

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