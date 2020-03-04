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10:46 (мск), источник: Lenta.Ru

МОК опроверг признание подписей Родченкова поддельными

Международный олимпийский комитет предоставил принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК копию письма адвоката Алексея Панича, представляющего интересы российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой в Спортивном арбитражном суде (CAS). МОК не признавал подписи Родченкова поддельными.

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Источник: РИА "Новости"

Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК копию письма адвоката Алексея Панича, представляющего интересы российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой в Спортивном арбитражном суде (CAS). В нем опровергается информация о том, что МОК признал поддельными подписи бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова на документах, лежащих в основе обвинения спортсменок в нарушении антидопинговых правил.

Панич написал, что его заявления были неправильно интерпретированы СМИ.

«Они утверждают, что МОК признал, что подписи Родченкова были подделаны. Я хотел бы подчеркнуть, что я никогда не давал такого заявления», — подчеркнул адвокат. Кроме того, МОК отправила CAS нотариально заверенное заявление Родченкова о том, что все его показания являются достоверными.

Зайцева, Вилухина и Романова были дисквалифицированы в 2017 году по решению МОК и лишены серебряной медали Олимпийских игр в Сочи-2014 в эстафете. Сейчас их апелляция рассматривается в CAS. Панич заявил, что МОК предоставил семь документов с поддельными подписями Родченкова, что подтвердила экспертиза.

Показания Родченкова были ключевыми в деле спортсменок. О том, что МОК якобы согласился с тем, что его подписи были подделаны, агентство ТАСС сообщило 3 марта.

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