Ройселанн пропустит этап Кубка мира по биатлону из-за простуды

«Я подхватила небольшую простуду в выходные, и она пока не побеждена. У меня температура и кашель. Нет, это (не коронавирус). Я надеюсь, что это не так. Скрещиваю пальцы, чтобы хотя бы выступить в Хольменколлене (этап Кубка мира, 20—22 марта ). Сейчас невозможно что-то предсказать, мне нужно время. Надеюсь, что я скоро вернусь», — цитирует Ройселанн TV2.