Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
14Дзагоев психанул, Фернандес спасал ЦСКА в матче с «Уралом»
12Этери Тутберидзе — мастер по созданию чемпионок
11:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ройселанн пропустит этап Кубка мира по биатлону из-за простуды

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Девятикратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанн не выступит на этапе Кубка мира в Чехии из-за простуды.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Ближайший этап Кубка мира пройдет с 5 по 8 марта в чешском Нове-Место. Также Ройселанн может пропустить этап в финском городе Контиолахти, который состоится 12—14 марта.

«Я подхватила небольшую простуду в выходные, и она пока не побеждена. У меня температура и кашель. Нет, это (не коронавирус). Я надеюсь, что это не так. Скрещиваю пальцы, чтобы хотя бы выступить в Хольменколлене (этап Кубка мира, 20—22 марта). Сейчас невозможно что-то предсказать, мне нужно время. Надеюсь, что я скоро вернусь», — цитирует Ройселанн TV2.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Звезда 'Дома-2' тайно вышла замуж за автогонщика
Шокирующая победа и средний палец зрителям: как россиянин зажег в UFC
Малкин не пощадил худший клуб Канады
У Турции наследие Луческу. С кем Россия сыграет в Лиге наций
Биты своим же оружием. «Челси» выкинул «Ливерпуль» из Кубка
МОК пояснил свой ответ по делу о поддельных подписях Родченкова
Главный матч марта: прогноз на игру «Спартак» — ЦСКА
Кучеров психовал и ломал клюшки. «Тампа» проиграла лучшему клубу
Зайцева назвала показания Родченкова «записками сумасшедшего»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь