Ройселанн пропустит этап Кубка мира по биатлону из-за простуды
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Девятикратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанн не выступит на этапе Кубка мира в Чехии
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Девятикратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанн не выступит на этапе Кубка мира в Чехии
Ближайший этап Кубка мира пройдет с 5 по 8 марта в чешском
«Я подхватила небольшую простуду в выходные, и она пока не побеждена. У меня температура и кашель. Нет, это (не коронавирус). Я надеюсь, что это не так. Скрещиваю пальцы, чтобы хотя бы выступить в Хольменколлене (этап Кубка мира,