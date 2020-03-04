Белорус Максим Воробей стал вторым в спринте на этапе Кубка IBU в «Раубичах»

Источник: РИА "Новости"

Лучшее время показал норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен, который преодолел дистанцию в 10 км за 27 мин. 56,2 сек. На третьей позиции расположился еще один норвежец Эндре Стремсхейм (отставание 34,5 сек.).

Максим Воробей уступил победителю гонки 5,2 сек.

Другие спортсмены сборной Беларуси показали следующие результаты: Виктор Кривко стал 26-м, Егор Казаринов — 38-м.

Всего финишировал 71 спортсмен.

Представительница сборной Беларуси Аделина Сабитова в аналогичной гонке сегодня расположилась на 27-й строке итогового протокола. Победу праздновала шведская спортсменка Элизабет Хегберг.

Шведская биатлонистка Элизабет Хегберг выиграла спринт на этапе Кубка IBU в «Раубичах’Дистанцию в 7,5 км спортсменка преодолела за 21 мин. 42,7 сек. На второй позиции разместилась немка Стефани Шерер, уступив лидеру гонки 28,7 сек. Замкнула тройку сильнейших биатлонисток норвежка Аасне Скреде (отставание 29,8 сек.).

Продолжится финальный этап Кубка IBU 5 марта спринтом у девушек (11.00) и юношей (14.00). Гонки будут проводиться с 20-секундным интервалом старта. Закроют соревновательную программу 6 марта гонки с массовым стартом у женщин (11.00) и мужчин (13.30).