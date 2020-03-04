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16:32 (мск), источник: БЕЛТА

Белорус Максим Воробей стал вторым в спринте на этапе Кубка IBU в «Раубичах»

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Максим Воробей занял второе место в спринтерской гонке на финальном этапе Кубка IBU по биатлону, который проходит в «Раубичах», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Лучшее время показал норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен, который преодолел дистанцию в 10 км за 27 мин. 56,2 сек. На третьей позиции расположился еще один норвежец Эндре Стремсхейм (отставание 34,5 сек.).

Максим Воробей уступил победителю гонки 5,2 сек.

Другие спортсмены сборной Беларуси показали следующие результаты: Виктор Кривко стал 26-м, Егор Казаринов — 38-м.

Всего финишировал 71 спортсмен.

Представительница сборной Беларуси Аделина Сабитова в аналогичной гонке сегодня расположилась на 27-й строке итогового протокола. Победу праздновала шведская спортсменка Элизабет Хегберг.

Шведская биатлонистка Элизабет Хегберг выиграла спринт на этапе Кубка IBU в «Раубичах’Дистанцию в 7,5 км спортсменка преодолела за 21 мин. 42,7 сек. На второй позиции разместилась немка Стефани Шерер, уступив лидеру гонки 28,7 сек. Замкнула тройку сильнейших биатлонисток норвежка Аасне Скреде (отставание 29,8 сек.).

Продолжится финальный этап Кубка IBU 5 марта спринтом у девушек (11.00) и юношей (14.00). Гонки будут проводиться с 20-секундным интервалом старта. Закроют соревновательную программу 6 марта гонки с массовым стартом у женщин (11.00) и мужчин (13.30).

В финальном этапе Кубка IBU принимает участие 151 спортсмен из 31 страны.

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