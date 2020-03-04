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16:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Губерниев: Родченков мошенник, теперь об этом узнает весь мир и Европа

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказал свое мнение о судебном процессе российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее эксперты международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, заявили, что подписи Григория Родченкова на некоторых документах под показаниями в деле биатлонисток могли быть взяты из другого источника.

«Странная история, там вроде как пришла нотариально заверенная бумага, что, дескать, у Родченкова все росписи правильные. То, что он мошенник и плут, это мы все знали, теперь об этом узнает весь мир и вся Европа. Я не очень верю, честно говоря, жив ли он, где он сейчас, кто те люди, которые дают заключение, что это его подписи. Мы будем ждать решения суда в отношении сильно переживающих биатлонисток — Зайцевой, Вилухиной и Романовой», — сказал Губерниев в эфире Матч ТВ.

Также специалист отметил, что со стороны обвинения много несостыковок.

«Посмотрим, но я рассчитываю, что мощная поддержка со стороны государства и адвокатов поможет вернуть доброе имя спортсменов. Посмотрим, что выйдет из работы адвокатов, она очень серьезная. Допингистов у нас хватает, но есть люди, которые пострадали просто заодно», — добавил комментатор.

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