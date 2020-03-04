Губерниев: Родченков мошенник, теперь об этом узнает весь мир и Европа

«Странная история, там вроде как пришла нотариально заверенная бумага, что, дескать, у Родченкова все росписи правильные. То, что он мошенник и плут, это мы все знали, теперь об этом узнает весь мир и вся Европа. Я не очень верю, честно говоря, жив ли он, где он сейчас, кто те люди, которые дают заключение, что это его подписи. Мы будем ждать решения суда в отношении сильно переживающих биатлонисток — Зайцевой, Вилухиной и Романовой», — сказал Губерниев в эфире Матч ТВ.