Спринтерскими гонками продолжится этап Кубка IBU в «Раубичах»

Гонка у девушек начнется в 11.00. Белорусскую команду представит Аделина Сабитова.

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Продолжатся соревнования спринтом у мужчин в 14.00. За награды состязаний поборются белорусы Максим Воробей, Виктор Кривко и Егор Казаринов.

Гонки будут проводиться с 20-секундным интервалом старта. Закроют соревновательную программу 6 марта гонки с массовым стартом у женщин (11.00) и мужчин (13.30).

В финальном этапе Кубка IBU принимает участие 151 спортсмен из 31 страны.