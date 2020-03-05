Этап КМ по биатлону стартует в чешском Нове-Место

Этап КМ по биатлону стартует в чешском Нове-Место

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Седьмой этап Кубка мира по биатлону стартует сегодня женской спринтерской гонкой в Нове-Место-на-Мораве (Чехия), сообщает корреспондент БЕЛТА.