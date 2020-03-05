С Логиновым, но без зрителей. Каким будет этап в Чехии

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Заключительная треть биатлонного Кубка мира начинается на тревожном фоне. Информацию о распространяющемся по миру коронавирусе игнорировать уже не получается. Все больше соревнований и спортсменов страдают из-за потенциальной угрозы. Турниры отменяются, переносятся, расписание перекраивается.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f48243634e0c1666fdf5" data-vnd="f48243634e0c1666fdf5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f48243634e0c1666fdf5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Вот и этап в Нове-Место стал жертвой коронавируса. На стадионе «Высочина» — одном из самых посещаемых и шумных в биатлонном календаре — каждый день ждали не менее 25 тысяч человек. Но теперь соревнования пройдут при пустых трибунах. Такое решение было принято чешскими властями, и организаторам ничего не оставалось, как смириться.

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Легко понять решение правительства

Биатлонисты к подобной мере отнеслись неоднозначно. Ведь всего пару недель назад все сильнейшие спортсмены выступали на чемпионате мира в Антерсельве — на севере Италии, оказавшемся одним из эпицентров инфекции. А часть сборной России еще и осталась там потом на сбор. Но многие выражали и понимание. «То, что гонки в Новее-Место пройдут без зрителей — большой минус, — сказал норвежец Йоханнес Бе. — В то же время легко понять решение правительства сейчас, когда в стране были выявлены случаи заражения».

В программе этапа мужские и женские спринты, эстафеты и масс-старты. После чемпионата мира накал, конечно, немного снизился, но интриги все равно присутствуют. Одна из них — как проявит себя Александр Логинов. Чемпионат мира выдался для лидера сборной России тяжелым и в физическом, и в психологическом плане.

За эйфорией от победы в спринте последовали нападки соперников, досадная ошибка в гонке преследования, боли в колене, полицейские обыски в день эстафеты и отказ выступить в масс-старте. Из Италии биатлонист отправился домой к жене и маленькой дочери, и тренер сборной России Артем Елисеев обещал, что Логинов отдохнет, восстановится и будет готов бороться дальше.

Понятно, что боевая форма Александра очень важна для эстафеты, которая пройдет в субботу, 7 марта. В нынешнем сезоне сборная России на подиум в эстафетах не поднималась ни разу.

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Шанс для Елисеева и Халили

Матвей Елисеев, не блиставший в Антерсельве, кое-что доказал самому себе и всем вокруг, выиграв золото в спринте на чемпионате Европы. Интересно, получится ли у биатлониста, поднимавшегося на подиум и дважды оказывавшегося рядом с ним в первой части сезона, отличиться на этапе в Чехии? Карим Халили так и не выступил на чемпионате мира, но, будучи юношей амбициозным, настаивает, что готов бороться на высшем уровне. «На чемпионате Европы не самые топовые спортсмены, но довольно много сильных ребят. Я был стабильно не ниже 8-го места, что говорит о том, что я могу бороться на Кубке мира. Конкуренции не сильно боюсь», — сказал он в Раубичах.

Также в составе мужской сборной России в Нове-Место выступят Никита Поршнев, Эдуард Латыпов и Евгений Гараничев.

В женской сборной России по-прежнему все не очень понятно.

На чемпионате мира более или менее целостное впечатление оставила только Екатерина Юрлова-Перхт. Результаты, показанные остальными, привели к тому, что президент СБР Владимир Драчев заявил, что тренер российских биатлонисток Виталий Норицын будет уволен по окончании сезона.

Энтузиазма на трех оставшихся в этом году это, понятное дело, никому не добавит. Есть и неопределенность с составом. Кристину Резцову не выпустили на старт ни в одной гонке чемпионата мира, и она очень хотела доказать несправедливость этого решения на континентальном первенстве в Белоруссии и завоевала серебро в гонке преследования. Теперь она вроде бы должна стартовать в Чехии. С Резцовой с чемпионата Европы приехала и Ульяна Кайшева. Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев сказал, что у биатлонисток основы имеются проблемы со здоровьем, и две упомянутые выше спортсменки могут пробежать в Чехии.

Состав сборной России

Мужчины. Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Карим Халили.

Женщины. Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Ульяна Кайшева, Кристина Резцова.

Расписание этапа Кубка мира в Нове-Место (Чехия)

5 марта. 19.35. Спринт, женщины.

6 марта. 19.30. Спринт, мужчины.

7 марта. 16.00. Эстафета, женщины. 19.00. Эстафета, мужчины.

8 марта. 13.45. Масс-старт, женщины. 15.45. Масс-старт, мужчины.