Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
11«Реал» уступил «Ман Сити» в Лиге чемпионов
12Этери Тутберидзе — мастер по созданию чемпионок
09:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

С Логиновым, но без зрителей. Каким будет этап в Чехии

В четверг в Нове-Место стартуют самые тихие биатлонные соревнования в истории.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Заключительная треть биатлонного Кубка мира начинается на тревожном фоне. Информацию о распространяющемся по миру коронавирусе игнорировать уже не получается. Все больше соревнований и спортсменов страдают из-за потенциальной угрозы. Турниры отменяются, переносятся, расписание перекраивается.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вот и этап в Нове-Место стал жертвой коронавируса. На стадионе «Высочина» — одном из самых посещаемых и шумных в биатлонном календаре — каждый день ждали не менее 25 тысяч человек. Но теперь соревнования пройдут при пустых трибунах. Такое решение было принято чешскими властями, и организаторам ничего не оставалось, как смириться.

Читайте также
Главный тренер сборной России рассказал, как биатлонисты защищаются от коронавируса

Легко понять решение правительства

Биатлонисты к подобной мере отнеслись неоднозначно. Ведь всего пару недель назад все сильнейшие спортсмены выступали на чемпионате мира в Антерсельве — на севере Италии, оказавшемся одним из эпицентров инфекции. А часть сборной России еще и осталась там потом на сбор. Но многие выражали и понимание. «То, что гонки в Новее-Место пройдут без зрителей — большой минус, — сказал норвежец Йоханнес Бе. — В то же время легко понять решение правительства сейчас, когда в стране были выявлены случаи заражения».

В программе этапа мужские и женские спринты, эстафеты и масс-старты. После чемпионата мира накал, конечно, немного снизился, но интриги все равно присутствуют. Одна из них — как проявит себя Александр Логинов. Чемпионат мира выдался для лидера сборной России тяжелым и в физическом, и в психологическом плане.

За эйфорией от победы в спринте последовали нападки соперников, досадная ошибка в гонке преследования, боли в колене, полицейские обыски в день эстафеты и отказ выступить в масс-старте. Из Италии биатлонист отправился домой к жене и маленькой дочери, и тренер сборной России Артем Елисеев обещал, что Логинов отдохнет, восстановится и будет готов бороться дальше.

Понятно, что боевая форма Александра очень важна для эстафеты, которая пройдет в субботу, 7 марта. В нынешнем сезоне сборная России на подиум в эстафетах не поднималась ни разу.

Читайте также
Определен состав мужской сборной России по биатлону на два ближайших этапа Кубка мира

Шанс для Елисеева и Халили

Матвей Елисеев, не блиставший в Антерсельве, кое-что доказал самому себе и всем вокруг, выиграв золото в спринте на чемпионате Европы. Интересно, получится ли у биатлониста, поднимавшегося на подиум и дважды оказывавшегося рядом с ним в первой части сезона, отличиться на этапе в Чехии? Карим Халили так и не выступил на чемпионате мира, но, будучи юношей амбициозным, настаивает, что готов бороться на высшем уровне. «На чемпионате Европы не самые топовые спортсмены, но довольно много сильных ребят. Я был стабильно не ниже 8-го места, что говорит о том, что я могу бороться на Кубке мира. Конкуренции не сильно боюсь», — сказал он в Раубичах.

Также в составе мужской сборной России в Нове-Место выступят Никита Поршнев, Эдуард Латыпов и Евгений Гараничев.

В женской сборной России по-прежнему все не очень понятно.

На чемпионате мира более или менее целостное впечатление оставила только Екатерина Юрлова-Перхт. Результаты, показанные остальными, привели к тому, что президент СБР Владимир Драчев заявил, что тренер российских биатлонисток Виталий Норицын будет уволен по окончании сезона.

Энтузиазма на трех оставшихся в этом году это, понятное дело, никому не добавит. Есть и неопределенность с составом. Кристину Резцову не выпустили на старт ни в одной гонке чемпионата мира, и она очень хотела доказать несправедливость этого решения на континентальном первенстве в Белоруссии и завоевала серебро в гонке преследования. Теперь она вроде бы должна стартовать в Чехии. С Резцовой с чемпионата Европы приехала и Ульяна Кайшева. Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев сказал, что у биатлонисток основы имеются проблемы со здоровьем, и две упомянутые выше спортсменки могут пробежать в Чехии.

Состав сборной России
Мужчины. Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Карим Халили.
Женщины. Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Ульяна Кайшева, Кристина Резцова.

Расписание этапа Кубка мира в Нове-Место (Чехия)
5 марта. 19.35. Спринт, женщины.
6 марта. 19.30. Спринт, мужчины.
7 марта. 16.00. Эстафета, женщины. 19.00. Эстафета, мужчины.
8 марта. 13.45. Масс-старт, женщины. 15.45. Масс-старт, мужчины.

Мария Никулашкина

Читайте также
Кубок мира
Общий зачет
 Кого купит "Зенит", куда перейдет Кокорин, кого продаст "Спартак". Таблица трансферов РПЛ
Загитова откатала программу в юбке на замерзшем озере и упала. Уникальные кадры «СЭ»
Доскакали до полуфинала Кубка России: как «Спартак» обыграл ЦСКА
Тедеско vs Гончаренко. Кто не прав
Боец UFC из России анонсировал «большой бой»
Попробуй угнаться: легкоатлетка из российской провинции (фото)
Губерниев рассказал о «стукачке» в российском биатлоне
Вадим Карпов: из-за него пошла потасовка в КР и удалили Понсе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь