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10:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская биатлонистка ощутила пустоту после разбирательств с МОК

Российская биатлонистка Ольга Зайцева рассказала о своем состоянии после поездки в Лозанну, где она присутствовала на заседаниях Спортивного арбитражного суда (CAS). Спортсменка опубликовала запись в своем Instagram-аккаунте.

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Зайцева призналась, что после заседаний CAS она ощущает пустоту на душе. Биатлонистка заявила, что ждет вынесения окончательного решения суда и пока не хочет комментировать ситуацию.

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Со 2 по 4 марта CAS проводил разбирательства в отношении дела российских биатлонисток Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Суд рассматривал апелляцию россиянок, которые были пожизненно дисквалифицированы решением Международного олимпийского комитета (МОК) и были лишены серебряных медалей Игр в Сочи.

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В ходе заседания представитель биатлонисток Алексей Панич заявил, что подписи на письменных показаниях бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова являются подделкой. Он представил выводы британских и российских экспертов. CAS отреагировал на заявление, потребовав объяснений у МОК. 4 марта организация, по словам Панича, признала факт подделок. Однако, уже 5 марта МОК опроверг высказывание российского адвоката, организация представила нотариально заверенный документ, подтверждающий показания Родченкова.


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Ruptly
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