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13:57 (мск), источник: БЕЛТА

Шведская биатлонистка Ингела Андерссон выиграла спринт на этапе Кубка IBU в «Раубичах»

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведка Ингела Андерссон выиграла спринтерскую гонку на финальном этапе Кубка IBU по биатлону в «Раубичах», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Дистанцию в 7,5 км спортсменка преодолела за 20 мин. 40,9 сек. Уступив шведке 4,5 сек., на второй позиции расположилась француженка Каролин Коломбо. Третьей стала россиянка Екатерина Глазырина (отставание 4,7 сек.).

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Продолжатся соревнования сегодня спринтом у мужчин в 14.00. За награды состязаний поборются белорусы Максим Воробей, Виктор Кривко и Егор Казаринов. Гонки будут проводиться с 20-секундным интервалом старта. Закроют соревновательную программу 6 марта гонки с массовым стартом у женщин (11.00) и мужчин (13.30).

В финальном этапе Кубка IBU принимает участие 151 спортсмен из 31 страны.

Как сообщалось, белорусский спортсмен Максим Воробей занял второе место в спринте 4 марта.

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