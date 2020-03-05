Шведская биатлонистка Ингела Андерссон выиграла спринт на этапе Кубка IBU в «Раубичах»

Дистанцию в 7,5 км спортсменка преодолела за 20 мин. 40,9 сек. Уступив шведке 4,5 сек., на второй позиции расположилась француженка Каролин Коломбо. Третьей стала россиянка Екатерина Глазырина (отставание 4,7 сек.).

Белорус Максим Воробей стал вторым в спринте на этапе Кубка IBU в «Раубичах»

Продолжатся соревнования сегодня спринтом у мужчин в 14.00. За награды состязаний поборются белорусы Максим Воробей, Виктор Кривко и Егор Казаринов. Гонки будут проводиться с 20-секундным интервалом старта. Закроют соревновательную программу 6 марта гонки с массовым стартом у женщин (11.00) и мужчин (13.30).