Губерниев рассказал о «стукачке» в российском биатлоне

Источник: РИА "Новости"

Российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев рассказал подробности ситуации с обысками в номере биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева. Публикация доступна в Telegram-канале обозревателя.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f48243634e0c1666fdf5" data-vnd="f48243634e0c1666fdf5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f48243634e0c1666fdf5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Губерниева, в его распоряжении оказались копии реальных документов по делу россиян.

Он отметил, что чиновница Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен, обратившаяся в полицию, опиралась на слова Александра Тихонова, который возглавлял Союз биатлонистов России (СБР) с 1996 по 2008 год. «Есть у нас сомнение, что ты, мил человек, стукачок», — написал Губерниев, используя цитату из советского телевизионного фильма «Место встречи изменить нельзя».

27 февраля стало известно, что Логинов и его тренер Александр Касперович подадут иск на Фуссек-Хаккарайнен. СБР также выразил намерение судиться с чиновницей IBU.

Обыски у Логинова прошли 22 февраля. Они были вызваны тем, что тренер спортсмена Александр Касперович воспользовался аккредитацией, выданной украинцами. Позднее в этот день Логинов участвовал в эстафете на ЧМ, где сборная России заняла четвертое место. 23 февраля биатлонист снялся с масс-старта, сославшись на психологическую неготовность.

Тихонов — четырехкратный олимпийский чемпион. Он неоднократно выступал с критикой ситуации в российском биатлоне. При этом он осудил действия итальянских правоохранительных органов, которые обыскивали номер Логинова в день старта.