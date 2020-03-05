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15:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глазырина заняла второе место в спринтерском зачете Кубка IBU

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Россиянка Екатерина Глазырина стала второй в зачете спринтерских гонок Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), заключительный этап которого проходит в белорусском спортивном центре «Раубичи».

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Источник: РИА "Новости"

Глазырина в четверг заняла третье место в спринте, уступив только шведке Ингеле Андерссон и француженке Каролин Коломбо. После данной гонки в активе россиянки стало 351 очко. Победу в зачете спринтерских гонок одержала шведка Элизабет Хегберг (372), замкнула тройку лучших норвежка Каролин Эрдаль (298). В десятку лучших также вошли россиянки Анастасия Поршнева (257), занявшая шестое место, и Виктория Сливко (216), которая расположилась на восьмой строчке.

Хегберг также стала лучшей в зачете гонок преследования, набрав 228 баллов. Второе место заняла россиянка Ульяна Кайшева (112), третье — немка Ванесса Фойгт (106). В зачете индивидуальных гонок первенствовала немка Штефани Шерер (94), опередившая на два балла Глазырину. Третьей стала еще одна представительница Германии Анна Вайдель (78). В итоговой классификации суперспринта победила Андерссон (138), второй стала россиянка Евгения Павлова (114), третьей — украинка Анастасия Меркушина (92).

В пятницу на этапе в Раубичах состоится заключительная гонка сезона — масс-старт.

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