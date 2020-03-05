Глазырина заняла второе место в спринтерском зачете Кубка IBU

Глазырина в четверг заняла третье место в спринте, уступив только шведке Ингеле Андерссон и француженке Каролин Коломбо. После данной гонки в активе россиянки стало 351 очко. Победу в зачете спринтерских гонок одержала шведка Элизабет Хегберг (372), замкнула тройку лучших норвежка Каролин Эрдаль (298). В десятку лучших также вошли россиянки Анастасия Поршнева (257), занявшая шестое место, и Виктория Сливко (216), которая расположилась на восьмой строчке.
Хегберг также стала лучшей в зачете гонок преследования, набрав 228 баллов. Второе место заняла россиянка Ульяна Кайшева (112), третье — немка Ванесса Фойгт (106). В зачете индивидуальных гонок первенствовала немка Штефани Шерер (94), опередившая на два балла Глазырину. Третьей стала еще одна представительница Германии Анна Вайдель (78). В итоговой классификации суперспринта победила Андерссон (138), второй стала россиянка Евгения Павлова (114), третьей — украинка Анастасия Меркушина (92).
В пятницу на этапе в Раубичах состоится заключительная гонка сезона — масс-старт.