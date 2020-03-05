Глазырина заняла второе место в спринтерском зачете Кубка IBU

Глазырина в четверг заняла третье место в спринте, уступив только шведке Ингеле Андерссон и француженке Каролин Коломбо. После данной гонки в активе россиянки стало 351 очко. Победу в зачете спринтерских гонок одержала шведка Элизабет Хегберг (372), замкнула тройку лучших норвежка Каролин Эрдаль (298). В десятку лучших также вошли россиянки Анастасия Поршнева (257), занявшая шестое место, и Виктория Сливко (216), которая расположилась на восьмой строчке.