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14:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Губерниев опубликовал документ по делу Логинова со словами Тихонова

Российский комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал копию документа по делу биатлониста Александра Логинова, в номере которого итальянская полиция провела обыск во время чемпионата мира. Публикация доступна в Instagram-аккаунте обозревателя.

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Источник: РИА "Новости"

Упоминание слов Александра Тихонова подтверждает его версию, считает Губерниев. По его мнению, четырехкратный олимпийский чемпион передал информацию о Логинове чиновнице Международного союза биатлонистов (IBU), что и привело к обыскам.

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Документы также оказались в распоряжении «Чемпионат.com». Как говорится в публикации издания, в тексте приводятся отрывки из интервью Тихонова российскому СМИ.

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Ранее 5 марта Губерниев анонсировал публикацию документов и назвал Тихонова «стукачком». Бывший глава Союза биатлонистов России отверг обвинения журналиста.

27 февраля сообщалось, что Логинов вместе с тренером Александром Касперовичем решил подать иск к чиновнице IBU. Она обратилась в полицию, узнав, что Касперович якобы нарушил правила аккредитации на мероприятия в рамках чемпионата мира.

Обыски у Логинова прошли 22 февраля.

Позднее в этот день спортсмен участвовал в эстафете на ЧМ, где сборная России заняла четвертое место.

После этого биатлонист снялся с масс-старта, сославшись на психологическую неготовность.

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Тихонов неоднократно выступал с критикой руководства российского биатлона. При этом он осудил действия итальянской полиции, которая обыскала номер Логинова в день гонки на чемпионате мира.

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Логинов выиграл спринт на ЧМ
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28 февраля© Ньюстюб
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