Белорус Максим Воробей стал 11-м в спринте на этапе Кубка IBU в «Раубичах», победил норвежец Сиверт Гутторм Баккен

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Воробей занял 11-е место в спринтерской гонке на финальном этапе Кубка IBU по биатлону, который проходит в «Раубичах», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выиграл спринт норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен, который преодолел дистанцию в 10 км за 25 мин. 49,2 сек. Второе место досталось его партнеру по сборной Ларсу Хельге Биркеланну (отставание 21,3 сек.). Француз Эмильен Клод занял третье место (отставание 25,8 сек.).

Максим Воробей уступил победителю гонки 49,3 сек.

Белорусский спортсмен Виктор Кривко стал 15-м, его товарищ по команде Егор Казаринов расположился на 50-й строке итогового протокола.

Как сообщалось, представительница сборной Беларуси Аделина Сабитова сегодня в аналогичной гонке заняла 27-е место, выиграла шведка Ингела Андерссон.

Шведская биатлонистка Ингела Андерссон выиграла спринт на этапе Кубка IBU в «Раубичах’Дистанцию в 7,5 км скандинавская спортсменка преодолела за 20 мин. 40,9 сек. Уступив шведке 4,5 сек

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на второй позиции расположилась француженка Каролин Коломбо. Третьей стала россиянка Екатерина Глазырина (отставание 4,7 сек.).

Закроют соревновательную программу 6 марта гонки с массовым стартом у женщин (11.00) и мужчин (13.30).

В финальном этапе Кубка IBU принимает участие 151 спортсмен из 31 страны.

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Как сообщалось, белорусский спортсмен Максим Воробей занял второе место в спринтерской гонке, которая прошла 4 марта. -0-

Белорус Максим Воробей стал вторым в спринте на этапе Кубка IBU в «Раубичах’Лучшее время показал норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен, который преодолел дистанцию в 10 км за 27 мин. 56,2 сек. На третьей позиции расположился еще один норвежец Эндре Стремсхейм (отставание 34,5 сек.).