Адвокат Родченкова: Показания — его собственные, он подтвердил каждое слово под присягой

Источник: Спорт-Экспресс

CAS 2—3 марта рассматривает дела российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, в отношении которых Международный олимпийский комитет (МОК) принял санкции по итогам Олимпиады-2014 в Сочи.

— Последняя защита России в отношении ее допинговых преступлений является самой безумной, поскольку они утверждают, что показания под присягой, подробно описывающие допинговые преступления российских спортсменов, были подделаны, — цитирует Уолдена Inside the Games. — Очевидно, отсталая правовая система России еще не дошла до появления электронных подписей.