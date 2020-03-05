Адвокат Родченкова: Показания — его собственные, он подтвердил каждое слово под присягой
Адвокат
Адвокат
CAS
— Последняя защита России в отношении ее допинговых преступлений является самой безумной, поскольку они утверждают, что показания под присягой, подробно описывающие допинговые преступления российских спортсменов, были подделаны, — цитирует Уолдена Inside the Games. — Очевидно, отсталая правовая система России еще не дошла до появления электронных подписей.
Будьте уверены, показания доктора Родченкова являются его собственные, и он подтвердил каждое слово своих показаний под присягой.