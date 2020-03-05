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5 марта, источник: Спорт-Экспресс

Адвокат Родченкова: Показания — его собственные, он подтвердил каждое слово под присягой

Адвокат экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден прокомментировал заявление о возможной подделке подписей своего клиента.

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Источник: Спорт-Экспресс

CAS 2—3 марта рассматривает дела российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, в отношении которых Международный олимпийский комитет (МОК) принял санкции по итогам Олимпиады-2014 в Сочи.

— Последняя защита России в отношении ее допинговых преступлений является самой безумной, поскольку они утверждают, что показания под присягой, подробно описывающие допинговые преступления российских спортсменов, были подделаны, — цитирует Уолдена Inside the Games. — Очевидно, отсталая правовая система России еще не дошла до появления электронных подписей.

Будьте уверены, показания доктора Родченкова являются его собственные, и он подтвердил каждое слово своих показаний под присягой.

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