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5 марта, источник: Спорт РИА Новости

Тихонов: СБР перекладывает все на меня в ситуации с Логиновым

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что Союз биатлонистов России (СБР) пытается переложить с больной головы на здоровую ситуацию с доносом в полицию на биатлониста Александра Логинова.

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Источник: Спорт РИА Новости

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в четверг в своем Telegram-канале написал, что сотрудница Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен, инициировавшая обыски в номерах биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича на чемпионате мира-2020 в Италии, при обращении в полицию опиралась на слова Тихонова. Глава СБР Владимир Драчев заявил РИА Новости, что получил документы по делу Логинова, в котором фигурирует имя Тихонова.

«Я понимаю, что сейчас СБР пытается переложить с больной головы на здоровую ситуацию с доносом в полицию. Якобы в письме Сары Фуссек-Хаккарайнен есть ссылка на моё интервью, где я говорю о наличии у Касперовича украинской аккредитации. Я видел этот документ и там сказано: “Были доклады о том, что Александр Касперович посещает чемпионат мира по фальшивой аккредитации, что подтверждает интервью Александра Тихонова”. У Губерниева наверное совсем плохо с английским и некому помочь с переводом», — написал Тихонов на своем сайте.

«Так вот первоисточником этой информации и выступили неизвестные докладчики. Уверен, что за этим стоят свои же, представители руководства СБР, которые сначала донесли на Касперовича в IBU, а сейчас пытаются свалить все на нас с Касперовичем. Хотя я уверен, что и эту публикацию в IBU получили с легкой руки СБР. Этот тезис о моем интервью, с которого якобы всё и началось, Константин Бойцов (руководитель медиаслужбы СБР — ред.) озвучил в социальных сетях еще неделю назад до получения письма из Италии», — добавил Тихонов.

По словам Тихонова, СБР пытается свалить свои проблемы с подачи Губерниева на тех, кто всегда защищал интересы Логинова. «Таким образом, в этой некрасивой истории с предательством тренера лучшего биатлониста России СБР пытается выйти сухим из воды и руками потерявшего совесть комментатора свалить всё на тех, кто поддерживал Логинова все последние годы», — отметил он.

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