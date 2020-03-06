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00:20 (мск), источник: Sport24

Федерация биатлона России сама донесла на тренера Логинова в IBU. Версия Губерниева не одинока

Журналист Круглов уверен в вине СБР.

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Источник: Sport24

От организационных скандалов наш биатлон докатился до стукачества. Это мы все про налет карабинеров на номер Александра Логинова в Антхольце. Теперь у этой истории есть продолжение. И главный герой там, вероятно, не четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, на которого указал комментатор Дмитрий Губерниев.

Фрагмент документа менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сары Фуссек-Хаккарайнен в инстаграме Губерниева только запутал. Было совсем непонятно, что послужило причиной заявления: интервью Тихонова News.ru или донос не совсем известного нам человека. Журналист издания Александр Круглов тоже получил копию письма Фуссек и развеял заблуждения на многие вещи.

Как мы и предполагали, интервью Тихонова не было толчком к тому, чтобы проверить аккредитацию Касперовича. Оно лишь подтвердило факт отсутствия у тренера бэйджа своей команды. Напомним, на его долю проходок не хватило (в СБР говорят, что он и не просил). Вот и пришлось обращаться к друзьям из украинской команды.

Также оказалось, что в документе есть раздел «Дополнительная информация», состоящий из восьми пунктов. В шести из них — ссылки на материалы в прессе, которые подтверждают наличие у Касперовича украинской аккредитации. Еще там есть ссылка на цитату, где Тихонов критикует тренерский штаб сборной и нового вице-президента по спорту Валерия Польховского.

Также Круглов рассказал, что в доносе слова Тихонова приписаны Касперовичу. Забавная оплошность, не правда ли? И тоже наводит на мысль, что делалось все в лютой спешке. Да и источники Фуссек мониторила не сама — ей их, скорее всего, прислали. Да и ее помощники где-то могли косякнуть с гугл-переводчиком.

«В конце декабря 2019 года Александр Касперович (АК) вновь критически высказался о качестве тренеров сборной России, назвав их слабейшими из всех, кого он когда-либо видел. Контекст статьи подразумевает, что АК больше не является тренером сборной России. В той же статье АК описывает Польховского как “явного допингиста”, о чем прекрасно знают в IBU, и отмечает, что его нельзя допускать до тренерской работы», — говорится в документе.

Интервью Тихонова вышло 17 февраля, полиция вломилась к Логинову утром 22-го. Логическим путем можно догадаться, что ребята из IBU проверили аккредитацию Касперовича 19 числа во время индивидуалки. Не было у них больше времени. Но факты в документе все меняют. Застукали тренера на трассе в другой день.

Представитель IBU подошел к нему 16 февраля. Тогда Логинов занял в пасьюте третье место. Еще раз: интервью вышло 17-го. Значит, не Тихонов был доносчиком. Сам Александр Иванович сказал, что с Касперовичем не виделся. В унисон это же подтвердил и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Тренер Логинова после этого принес извинения, сдал аккредитацию и больше правила не нарушал. Плюс Круглов сообщил, что в докладе Фуссек один из пунктов изложен так:

«Доклады о том, что Александр Касперович присутствовал на чемпионате мира по фальшивой аккредитации». Получается, что если бы не было интервью, то были бы слова Касперовича и свидетелей.

А глава медиаслужбы Союза биатлонистов (СБР) Константин Бойцов у себя в фейсбуке написал, что отправной точкой стало интервью Тихонова Круглову. Причем за неделю до получения бумаг из Италии. Какая-то странная несостыковка.

Вот из этого и получается, что донос теоретически могли сделать и сами ребята из СБР. В каких отношениях руководство с Касперовичем и Тихоновым мы наслышаны. Анонимный портал для информаторов IBU мог спокойно стать местом, где всю информацию Фуссек и получила.

Но это лишь одна из версий. Одно ясно точно: сама мадам-зачинщица не могла физически провернуть все это. Донос был. Вам решать, кто пошел на эту мерзость и ради чего.

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