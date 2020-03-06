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01:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Логинов может пропустить этап КМ в Хольменколлене из-за поведения норвежских болельщиков

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил о возможном отказе Александра Логинова от участия в заключительном этапе Кубка мира, который пройдёт в Хольменколлене (Норвегия).

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«По Логинову сложно говорить, потому что он, возможно, пропустит этап в Хольменколлене. Причина? Психология. Из-за некорректного поведения норвежской трибуны, освиставшей его в Антерсельве. Немцы в этом тоже поучаствовали. По большому счету позиции Логинова в зачете Кубка мира пропуск этапа сильно не навредит, но какие-то действия с его стороны допустимы. Если откажется, я пойму, во всяком случае.

Выйти всем назло и доказать, что не сломался? Такой вариант тоже имеет право на жизнь, в нём своя логика. Но, например, была же идея сняться в Антхольце всей командой с масс-старта в поддержку Саши. Логинов попросил не делать этого. Теперь решать ему. Человек имеет право на позицию», — цитирует Хованцева «Матч ТВ».

Этап Кубка мира в Хольменколлене пройдёт с 20 по 22 марта. Шесть гонок в Норвегии завершат программу Кубка мира текущего сезона.

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