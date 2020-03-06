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10:38 (мск), источник: Sport24

Логинов может пропустить этап КМ в Холменколлене из-за освиставших его на ЧМ норвежцев

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что Александр Логинов может не выступить на заключительном девятом этапе Кубка мира в Холменколлене из-за неподобающего поведения норвежских болельщиков во время чемпионата мира — 2020.

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«Глобальная цель на оставшиеся этапы? Задача женской команды прежде всего — вернуть квоту на шесть участниц. По Логинову сложно говорить, потому что он, возможно, пропустит этап в Холменколлене. Почему? Психология. Из-за некорректного поведения норвежской трибуны, освиставшей его в Антерсельве. Немцы в этом тоже поучаствовали. По большому счету позиции Логинова в зачете Кубка мира пропуск этапа сильно не навредит, но какие-то действия с его стороны допустимы. Если откажется, я пойму во всяком случае. Выйти всем назло и доказать, что не сломался? Такой вариант тоже имеет право на жизнь, в нем своя логика. Но, например, была же идея сняться в Антхольце всей командой с масс-старта в поддержку Саши. Логинов попросил не делать этого. Теперь решать ему. Человек имеет право на позицию», — приводит слова Хованцева сайт телеканала «Матч ТВ».

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Этап Кубка мира в норвежском Холменколлене пройдет с 20 по 22 марта.

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