Мужским спринтом продолжится в пятницу этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место

Источник: РИА "Новости"

На гонку заявлены четыре представителя Беларуси. 12-м стартует Роман Елетнов, под 42-м номером уйдет на дистанцию Сергей Бочарников, под 62-м — Антон Смольский и под 99-м — Никита Лобастов.

Женскую спринтерскую гонку накануне выиграла немка Денис Херрманн.

Второй стала француженка Анаис Бескон (у обеих была идеальная стрельба). Третье место досталось хозяйке трассы чешке Маркете Давидовой (один промах) на радость местным болельщикам, которые, правда, как и мы, могут следить за соревнованиями лишь по телетрансляциям. Напомним, что из-за ситуации с коронавирусом этап решили провести без зрителей.

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Лучшей из белорусок с тремя промахами была Анна Сола, занявшая 37-е место.

Остальные наши стреляющие лыжницы допустили по четыре промаха, Елена Кручинкина стала 42-й, Ирина Кривко 70-й, а Ирина Кручинкина 71-й.

В связи со вспышкой коронавируса в Нове-Место, кроме отсутствия зрителей, принят ряд дополнительных мер безопасности. Отменены церемонии награждения и пресс-конференции, а журналистам запретили приближаться к спортсменам ближе полутора метров.