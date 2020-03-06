Мужским спринтом продолжится в пятницу этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место
Стартовавший накануне этап Кубка мира по биатлону в чешском
Стартовавший накануне этап Кубка мира по биатлону в чешском
На гонку заявлены четыре представителя Беларуси. 12-м стартует Роман Елетнов, под 42-м номером уйдет на дистанцию Сергей Бочарников, под 62-м — Антон Смольский и под 99-м — Никита Лобастов.
Женскую спринтерскую гонку накануне выиграла немка Денис Херрманн.
Второй стала француженка Анаис Бескон (у обеих была идеальная стрельба). Третье место досталось хозяйке трассы чешке Маркете Давидовой (один промах) на радость местным болельщикам, которые, правда, как и мы, могут следить за соревнованиями лишь по телетрансляциям. Напомним, что
Лучшей из белорусок с тремя промахами была Анна Сола, занявшая 37-е место.
Остальные наши стреляющие лыжницы допустили по четыре промаха, Елена Кручинкина стала 42-й, Ирина Кривко 70-й, а Ирина Кручинкина 71-й.
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