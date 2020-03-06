Гонками с массовым стартом завершится этап Кубка IBU в «Раубичах»
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гонками с массовым стартом у парней и девушек завершится сегодня финальный этап Кубка IBU по биатлону в «Раубичах», сообщает корреспондент БЕЛТА.
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гонками с массовым стартом у парней и девушек завершится сегодня финальный этап Кубка IBU по биатлону в «Раубичах», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Гонка на 12 км у девушек начнется в 11.00. Среди белорусских спортсменок выступит Аделина Сабитова.
Продолжатся соревнования
В финальном этапе Кубка IBU принимает участие 151 спортсмен из 31 страны.
Как сообщалось, белорусский спортсмен Максим Воробей занял второе место в спринтерской гонке, которая прошла 4 марта.