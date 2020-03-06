Гонками с массовым стартом завершится этап Кубка IBU в «Раубичах»

Гонками с массовым стартом завершится этап Кубка IBU в «Раубичах»

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гонками с массовым стартом у парней и девушек завершится сегодня финальный этап Кубка IBU по биатлону в «Раубичах», сообщает корреспондент БЕЛТА.