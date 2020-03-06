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13:32 (мск), источник: БЕЛТА

Гонками с массовым стартом завершится этап Кубка IBU в «Раубичах»

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гонками с массовым стартом у парней и девушек завершится сегодня финальный этап Кубка IBU по биатлону в «Раубичах», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Гонка на 12 км у девушек начнется в 11.00. Среди белорусских спортсменок выступит Аделина Сабитова.

Продолжатся соревнования масс-стартом на 15 км у мужчин в 13.30. За награды состязаний поборются белорусы Максим Воробей, Виктор Кривко и Егор Казаринов.

В финальном этапе Кубка IBU принимает участие 151 спортсмен из 31 страны.

Как сообщалось, белорусский спортсмен Максим Воробей занял второе место в спринтерской гонке, которая прошла 4 марта.

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