Москва выразила протест Риму из-за обысков у биатлониста Логинова

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Утром 22 февраля в Антерсельве, где проходил чемпионат мира по биатлону, в номерах российских биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича проводились обыски.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f948a90e0e56fe3c518b" data-vnd="f948a90e0e56fe3c518b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f948a90e0e56fe3c518b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Позже президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что обыск связан с проблемами с аккредитацией у личного тренера Логинова Касперовича и со старым допинговым делом биатлониста.

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«Российская сторона заявила о неприемлемости и непропорциональности подобных мер в отношении российских спортсменов и негативном влиянии данного инцидента на развитие спортивного сотрудничества между нашими странами», — сказала Захарова.

Она отметила, что проведение следственных мероприятий рано утром непосредственно в день одного из этапов чемпионата мира не могло не отразится на состоянии спортсменов, Логинов вынужден отменить свое участие в массовом старте 23 февраля.