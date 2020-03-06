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14:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Москва выразила протест Риму из-за обысков у биатлониста Логинова

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Москва выразила Риму протест в связи с обыском у биатлониста Александра Логинова в конце февраля, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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Утром 22 февраля в Антерсельве, где проходил чемпионат мира по биатлону, в номерах российских биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича проводились обыски.

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Позже президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что обыск связан с проблемами с аккредитацией у личного тренера Логинова Касперовича и со старым допинговым делом биатлониста.

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«Российская сторона заявила о неприемлемости и непропорциональности подобных мер в отношении российских спортсменов и негативном влиянии данного инцидента на развитие спортивного сотрудничества между нашими странами», — сказала Захарова.

Она отметила, что проведение следственных мероприятий рано утром непосредственно в день одного из этапов чемпионата мира не могло не отразится на состоянии спортсменов, Логинов вынужден отменить свое участие в массовом старте 23 февраля.

«В ответ на наше обращение итальянские компетентные органы заявили, что столь раннее время проведения обысков, а именно — шесть утра, было выбрано якобы с тем, чтобы “позволить российскому атлету принять участие в спортивном соревновании, которое было запланировано на позднее утро”. В действительности гонка состоялась в 14:30 и такие объяснения итальянской стороны несостоятельны», — добавила официальный представитель МИД.

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