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14:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Полиция Италии после обыска не нашла улик против Логинова

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Итальянские карабинеры в беседе с российскими дипломатами подтвердили, что при обыске «из-за допинга» у биатлониста Александра Логинова явных улик не обнаружено, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Утром 22 февраля в Антерсельве, где проходил чемпионат мира по биатлону, в номерах российских биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича проводились обыски. Позже президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что обыск связан с проблемами с аккредитацией у личного тренера Логинова Касперовича и со старым допинговым делом биатлониста.

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«Представители итальянского корпуса карабинеров в беседе с нашими дипломатами подтвердили, что по результатам оперативных мероприятий явных улик в отношении российского атлета не обнаружено. В связи с тем что предварительное расследование в отношении наших спортсменов на территории Италии продолжается, мы призываем итальянские власти к неукоснительному соблюдению законных прав и интересов российских спортсменов и представителей нашей сборной», — сказала Захарова на брифинге.

Москва, по ее словам надеется, что будут предприняты исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.

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