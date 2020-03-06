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14:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сливко стала второй в масс-старте на этапе Кубка IBU в Белоруссии

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российская биатлонистка Виктория Сливко заняла второе место в масс-старте на 12 км с участием 60 спортсменок на заключительном этапе Кубка IBU в белорусском спортивном центре «Раубичи».

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Источник: РИА "Новости"

Победу одержала немка Штефани Шерер — 32 минуты 29,7 секунды (без промахов). Сливко проиграла ей 26,3 секунды (1 промах). Третье место заняла француженка Каролин Коломбо (+37,9 секунды; 2 промаха).

Во время загрузки произошла ошибка.

В топ-10 попала еще одна россиянка Полина Шевнина, ставшая шестой (+47,7; без промахов).

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