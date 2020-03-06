Сливко стала второй в масс-старте на этапе Кубка IBU в Белоруссии
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российская биатлонистка Виктория Сливко заняла второе место в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российская биатлонистка Виктория Сливко заняла второе место в
Победу одержала немка Штефани Шерер — 32 минуты 29,7 секунды (без промахов). Сливко проиграла ей 26,3 секунды (1 промах). Третье место заняла француженка Каролин Коломбо (+37,9 секунды; 2 промаха).
В топ-10 попала еще одна россиянка Полина Шевнина, ставшая шестой (+47,7; без промахов).